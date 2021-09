Cashmyra komt met interdisciplinaire expositie

Voormalig POPgroningen Talent Award houder en Hit the North deelnemer Cashmyra opent op 24 september een online kunstexpositie. De expositie was van origine onderdeel van de releaseshow van het debuutalbum ‘Moreel Verwerpelijk’. De show heeft vanwege het coronavirus niet fysiek plaats kunnen vinden. Het duo is daarom in samenwerking met Simplon, waar de releaseshow plaats zou vinden, aan de slag gegaan om de expositie alsnog te realiseren. Het resultaat is een een online omgeving waar zowel kunst als een live performance samen komen.

De expositie bestaat uit kunstwerken die je stuk voor stuk meenemen in het album ‘Moreel Verwerpelijk’. Sommige stukken zijn gelinkt aan de nummers zelf en anderen aan het opnameproces. Net zoals de muziek is de expositie rauw, hard, eerlijk en kwetsbaar.

Cashmyra: ‘’De verschillende stukken in de expositie verwijzen naar verschillende liedjes van het album, het opnameproces en onze act. Een van mijn lievelingsstukken is de namaak Rothko. Ik heb wat van zijn werk bekeken en deze zelf opgebouwd met meerdere lagen verf en inkt. De tekst waaraan dit beeld is gelinkt ‘Ik heb in Rome staan huilen bij een Rothko, maar voel mij nog steeds niet erg voldaan’, is een knipoog naar het Stendhalsyndroom. Ik heb voor zijn werk gestaan in het Complesso del Vittoriano, maar het flauwvallen bleef uit.’’

De online expositie is van 24 september tot 31 december te zien op www.simplon.cashmyra.nl

Over Cashmyra

Stampende drums en minimalistische gitaarlijnen. Cashmyra is een Nederlandstalig postpunk duo dat graag vervreemde teksten, vuige herrie en spoken-word met elkaar afwisselt. Altijd een beetje boos om alles en juist daarin zit comfort. Met het fuzzige debuutalbum ‘Moreel Verwerpelijk’ stond het duo o.a. op ESNS20, ESNS21 en in Vera. Cashmyra reist op dit moment door Nederland als onderdeel van Popronde 2021.

Foto: POPgroningen