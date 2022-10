ChristenUnie en SP willen gokreclame in Groningen verbieden

GRONINGEN – Sinds 1 oktober vorig jaar is online gokken legaal geworden in Nederland en mogen aanbieders hier dus ongericht reclame voor maken. Maar dat stuit lokale Groningse partijen als ChristenUnie (CU) en SP tegen de borst.

Zowel de SP als de ChristenUnie wil dat buitenreclame van (online) gokbedrijven in de stad Groningen geweerd gaat worden. Hierover hebben beide partijen schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Uit onderzoek van casinoreviews.nl blijkt namelijk dat wereldwijd wordt geworsteld met gokreclames. Overheden willen aan de ene kant casino’s laten adverteren om spelers naar het legale aanbod toe te sturen, maar tegelijkertijd risicospelers en het algemene publiek beschermen.

Gokken lijkt een feestje

Sinds online gokken in Nederland legaal is geworden, is het aantal bezoeken aan gokwebsites gestegen. Ook het aantal reclame-uitingen in de stad Groningen fors toegenomen. Bovendien zijn deze uitingen vaak op zo’n manier vormgegeven dat online gokken een feestje lijkt en dat er niets mis kan gaan, terwijl er wel degelijk risico’s aan verbonden zijn. De Groningse fracties van de SP en de ChristenUnie vrezen dat door de stijging in reclame jongeren mogelijk verslaafd kunnen raken.

Om te voorkomen dat Groningse jongeren en kwetsbare Groningers gokverslaafd raken, stellen beide partijen voor om gokreclames in de openbare ruimte enkel nog tussen 21.00 uur en 06.00 uur te tonen. En waar een dergelijk tijdslot niet mogelijk is, zou de gemeente Groningen volgens hen een volledig verbod moeten instellen. Aanpak van gokreclames is volgens de partijen een eerste zet in verslavings- en schuldenpreventie en dus een belangrijke stap op te nemen.

Volgens de partijen worden door de reclame niet alleen mensen verleid die voorheen al gokten, maar ook mensen die nog nooit hebben gegokt. Het moet volgens de SP en ChristenUnie niet de bedoeling zijn dat er nog meer mensen gaan gokken, omdat er volgens hen steeds meer jonge mensen in de problemen komen door gokken en kansspelen. Gokreclame heeft namelijk effect op gokgedrag en een toename in de gokreclames kan interesse wekken voor het gokken, zo stelt het Trimbos Instituut.

Contract loopt tot 2033

Op de vragen van de SP en de ChristenUnie laat wethouder Berndt Benjamins (D66) weten dat de gemeente Groningen pas in 2033 opnieuw kan beslissen over welke reclame er in de abri’s in de publieke ruimte is toegestaan. Komende 11 jaar lopen er namelijk nog contracten en om die tussentijds te wijzigen zou financieel onhaalbaar zijn. Wel kunnen er volgend jaar alvast nieuwe voorwaarden worden gesteld aan de bedrijven die posters mogen plakken in Groningen op elektriciteitskasten en muren.

Foto: Robin Mathlener/Unsplash