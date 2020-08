Circus Bossle komt met coronaproof circus naar Groningen

GRONINGEN – De beroemde Duitse circusfamilie Bossle reist al jaren met hun succesvolle familiecircus door Nederland. De afgelopen maanden stond het circus echter noodgedwongen stil vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Nu er enkele versoepelingen zijn op het gebied van evenementen gaat het circus, in aangepaste vorm én geheel coronaproof, weer op tournee. De stad Groningen heeft de primeur! Daarna volgt een tournee door het ommeland langs onder andere Leek, Ten Boer, Hoogezand en Blauwestad.

De circustent wordt in Groningen opgebouwd op het grasveld naast de speeltuin aan de Reitdiephaven en Hoogeweg. De tent is in een normale situatie ingericht met een zitinrichting voor circa 250 tot 300 bezoekers per voorstelling. Om de 1,5 meter afstandsregel te waarborgen, heeft het circus het bezoekersaantal beperkt tot maximaal 100 bezoekers per voorstelling. Bezoekers uit hetzelfde huishouden mogen wél naast elkaar plaats nemen. Om het door elkaar heen lopen van bezoekers te beperken, mag het publiek tijdens de voorstelling de zitplaatsen niet verlaten, is er in de tent eenrichtingsverkeer gecreëerd en heeft het circus geen pauze meer in de voorstelling opgenomen. Daarnaast zorgt het circus voor extra hygiënemaatregelen zoals een grondige schoonmaak en ontsmetting van de zitplaatsen, na elke voorstelling. Ook wordt de circustent, zowel voor als na elke voorstelling, extra geventileerd.

Ondanks alle maatregelen krijgt het hooggeëerd publiek een écht traditioneel circusprogramma voorgeschoteld, zoals men van Circus Bossle gewend is. Het circus presenteert een ruim 70 minuten durende show met alle klassieke elementen, waaronder; vliegensvlugge jongleurs, lenige acrobaten, levensgevaarlijke messenwerpers, spectaculaire vuurspuwers en doldwaze clowns. Natuurlijk ontbreken ook de optredens van de dieren niet. In de met zaagsel gevulde piste passeren onder andere honden, paarden, lama’s en kamelen de revue.

De reeks voorstellingen in Groningen beginnen op woensdag 2 september om 15.00 uur, vrijdag 4 september om 19.00 uur, zaterdag 5 september om 15.00 en 19.00 uur, zondag 6 september om 11.00 en 15.00 uur, woensdag 9 september om 15.00 uur, vrijdag 11 september om 19.00 uur, zaterdag 12 september om 15.00 en 19.00 uur en zondag 13 september de laatste voorstelling om 14.00 uur.

Kaarten zijn enkel te reserveren aan de circuskassa op locatie. De kassa is, voor voorverkoop, op voorstellingsdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur. De kassa is tevens geopend vanaf één uur voor aanvang van iedere voorstelling, mits de kaarten niet al zijn uitverkocht in de voorverkoop. De entreeprijzen zijn voor kinderen vanaf € 12,- en volwassenen vanaf € 14,- Pinnen is bij het circus NIET mogelijk, aan de circuskassa kan enkel contant betaald worden. Voor het ontsmetten van de handen zijn er, in- en rond de circustent, diverse punten met alcoholgel aanwezig. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van het circus: facebook.com/circusbossle

Foto: Circus Bossle