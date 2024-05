Claude trekt bekijks met helikopterlanding in Groningen

GRONINGEN – De bekende muzikant en Ambassadeur voor de Vrijheid, Claude, maakte zondag een spectaculaire entree in de wijk Vinkhuizen.

Per helikopter werd hij afgezet in het hart van de wijk, waar ongeveer vijftig enthousiaste toeschouwers hem stonden op te wachten. Tijdens zijn korte verblijf in Vinkhuizen maakte de muzikant ook nog tijd voor zijn fans, die maar al te graag een selfie wilden maken met hun idool. Claude vertrok vanaf Vinkhuizen per auto naar het Bevrijdingsfestival, waar hij de officiële opening verzorgde.

Foto: NoordelijkFotobureau.nl