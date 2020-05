Colin Mooijman maakt docu over armoede in Groningen

GRONINGEN – Colin Mooijman maakte een documentaire over armoede in de gemeente Groningen. De docu is inmiddels te zien op YouTube.

Groningen is na Amsterdam en Rotterdam de armste stad van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van CBS en Urban Data Center. Maar wat betekent arm zijn? Hoe kan het dat er zo veel armoede is in Groningen? Wat is de maatschappelijke impact? Documentairemaker Colin Mooijman zoekt naar de problemen en de oplossingen van het armoedevraagstuk in Groningen.

“Ik woon en werk al zo’n 15 jaar in deze prachtige stad. Ik schrik elke keer als ik de lijstjes zie waarin Groningen bij de top drie armste steden van Nederland zit. Hoe is dat in godsnaam mogelijk, denk ik dan. De armoede hier is niet zo zichtbaar, althans ik zag het niet.”

‘Criminaliteit of Voedselbank’

Mooijman spreekt in de documentaire behalve experts, wetenschappers en initiatiefnemers ook allerlei mensen die in een benarde financiële situatie zitten. “Ik heb indringende en persoonlijke verhalen gehoord. Iemand vertelt me dat wanneer ze niet naar de voedselbank zou kunnen ze de criminaliteit in zou moeten gaan. Dat raakte me enorm. Omdat dit geen slechte mensen zijn. Het zijn goede mensen in een wanhopige situatie.”

Perspectief

Tijdens Colin’s zoektocht komt hij er achter dat perfectief een belangrijk woord is in deze kwestie. Het is belangrijk om mensen die in armoede leven perspectief op een toekomst te bieden. Dit kan door opleidingen of door contact te organiseren tussen armere en rijkere mensen. Daarnaast is ook de perceptie van armoede afhankelijk van het perspectief. Mooijman: “Ik ontmoette iemand die van 50 euro in de week rond moet komen, maar omdat ze haar boodschappen bij de voedselbank kan doen hoeft ze zich geen zorgen te maken over eten. Daardoor zegt ze dat ze zich niet arm voelt. Terwijl sommige mensen die bij de voedselbank lopen zichzelf daardoor juist arm voelen.”

Het systeem deugt niet

Inmiddels in Mattias Gijsbertsen wethouder af. Maar jarenlang stond het Gronings armoedebeleid bovenaan zijn agenda. Ondanks de inzet op gebied van armoede de afgelopen jaren, zijn de cijfers niet gedaald. Daar baalt Gijsbertsen van: “We doen in Nederland iets fundamenteel fout met z’n allen. Er heerst een cultuur van wie z’n billen brand moet op de blaren zitten. Als land trekken we mensen verder naar beneden. Er is weinig oog in ons systeem voor iemands psychologische en sociale situatie. We laten armoede te veel gebeuren en we laten mensen er in wegzinken.”

Contact

Gaande het onderzoek komt Mooijman er achter dat armoede meer is dan alleen het financiële. Mensen kunnen door hun financiële situatie in een isolement komen en ver van de maatschappij afkomen te staan. Omdat veel mensen zich schamen voor hun situatie praten ze er niet over. Daardoor wordt hun leefwereld steeds kleiner. “Als je diep in de shit zit ga je in een klein kringetje leven, maar we moeten proberen deze groep in contact te brengen met mensen die een kruiwagen kunnen vormen”, zegt onderzoeker Gert Schout.

Een van de projecten in Groningen waarbij mensen in armoede in contact worden gebracht met anderen is Stadjers Hand In Hand. Initiatiefnemer Mirjam Nagelmaker zoekt wekelijks op de voedselbank naar potentiële deelnemers. Na een bezoek te hebben gebracht aan een van de deelnemers, besluit Colin zich ook als vrijwilliger aan te melden bij Stadjers Hand in Hand.

Documentaire

‘Perspectief’ is een documentaire van streekomroep OOG met ondersteuning van het H.S. Kammingafonds en het Mamamini Goededoelenfonds.

Foto: Colin Mooijman/YouTube