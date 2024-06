Column: Hoofddeksels

COLUMN – Ik vraag me af wat het gaat worden met Oranje. En dan heb ik het niet over de kwaliteit van het voetbal. De nieuwe opstelling van Koeman draait om 10 mannen en een haarband. Blijkbaar is daar op getraind. Alle ballen op de haarband. En onder die haarband zit Memphis.

Memphis de Orange Diva, Memphis de pingelaar, Memphis de ijdeltuit, Memphis de tattoo boy, Memphis van de schijnbeweging, Memphis van de gemiste penalty’s, Memphis met z’n nieuwe hoed. Memphis is een hartjesemoticon, Memphis kwijlt voor de spiegel, Memphis smeert zich iedere avond in met aardbeienglijmiddel, Memphis is berengeil op zichzelf, Memphis duikt het liefst het bed in met Memphis, Memphis raakt geblesseerd in de tweede wedstrijd wanneer hij struikelt over zijn eigen ego.

Ik vraag me af hoeveel hoofddeksels we gaan zien bij Oranje. Want als een haarband mag, krijgen we dan ook een cowboyhoed, kolbak, ijsmuts, fez, petje, keppeltje, indianentooi en loopt de achterhoede met een helm op?

Jaren lagen zweetbanden diep in een stoffige la bij de sportzaken. Niet weg te tremmen. Geen sporter met meer dan twee hersencellen trok zo’n badstof cockring over z’n kop. Maar na de modeshow van Memphis zijn ze niet aan te slepen.

Nederland werd 36 jaar geleden Euromeister met Marco van Basten die de Duitsers oprolde. Weg waren alle trauma’s. Wij hadden deze oorlog gewonnen. “Het Volksparkstadion is van Oranje”, riep Evert ten Napel. Ik was nog jong en in de kracht van m’n leven. Ik rookte Caballero. Zonder filter want ik was een echte sportman. Iedere sportman rookte in die tijd. Cruyff rookte zelfs in de rust. Ik dronk biertjes, reed wat schade met m’n auto en tenniste met een haarband. Mooie meisjes werden eerst getest op hun voetbalkennis. Als ze niet wisten wat buitenspel was werden ze door ons buitenspel gezet. Laat staan als ze niet wisten wat een ‘mandekking’ was.

Maar de vrouwen van tegenwoordig weten alles van voetbal. Zelfs Memphis kennen ze. Alhoewel er sommige denken dat ie familie is van Patricia Paay. Iedereen loopt straks met zo’n Bavaria haarband, het maakt in ieder geval geen lawaai zoals die Vuvuzela. Die heeft Depay dan ook weer in z’n broekje. Zoals wij vroeger een rolletje pepermunt.

Wie zouden er eerdaags met een haarband voor de ogen op straat lopen. Als een soort zwart balkje waar ze net overheen kunnen gluren. Wie hebben er wat te verbergen. Laten we zeggen; Thijs Römer zwarte band, Ali B zwarte band, Gidi Markuszower zwarte band, Quincy Promes zwarte band, Marianne Timmer en Harry Mens roze (wolk) band.

Mensen oh mensen, oorlogen in Gaza en bommen op Oekraïne. Kindersterfte in Jemen door hongersnood. Het zweet breekt je uit bij zoveel ellende. De wereld komt nooit meer in evenwicht. Met zoveel voetbal en Olympische spelen bestaat er geen oorlog meer. Wij hebben onze eigen waarheid. Onze rood wit blauwe waarheid. Voor als we straks tegen Duitsland moeten zoals toen in ‘88;

Hoe vergeefs

des doelmans hand

zich strekte

naar de bal

die één minuut

voor tijd

de Duitse doel-

lijn kruiste

Zij die vielen

rezen juichend

uit hun graf Jules Deelder

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers