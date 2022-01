Column: Roofdieren

COLUMN – Tim Hofman wordt bedankt. Het mannelijk geslacht is verschrompeld tot een penisdragende minkukel. De man van goede zeden is een boerenpummel. De man van goede zeden is een kluns die aangiftes aan z’n broek krijgt. De man van goede zeden kan z’n handjes niet thuishouden. De man van goede zeden staat gigantisch voor lul. En het begon deze week juist zo voorspoedig.

Zeker 500 vrouwen hebben op LinkedIn hun voornaam veranderd in ‘Peter’. Daarmee vroegen ze aandacht voor de ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Er zijn meer Nederlandse ceo’s die Peter heten dan vrouwelijke bestuurders. We kregen dus gelijk. Het mannelijke ras zegevierde. We hieven tevreden het glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Dat dachten we tenminste.

Mannen hebben soms een groot probleem. Ze lopen regelmatig hun pik achterna. Dat is op zichzelf een aandoenlijke gebeurtenis. Het fallussymbool gold in de oudheid als symbool van de vruchtbaarheid. Mannen in lendendoek liepen zonder schroom rond met levensgrote erecties. ‘Stijf aan je lijf’, zullen we maar zeggen. Maar ja, toen bestond The Voice nog niet. Er waren alleen veel Mols-hopen.

Befkleffer Jeroen Rietberger vlucht naar Tennessee om van z’n seksverslaving af te komen. Mensen mensen wat een giller. Ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Van een homo kun je ook geen hetero maken. Kortom, bühne gelul. Kan ie later bij de rechter zeggen dat ie in therapie is geweest. Babbelpraat voor strafvermindering van een heilig geil boontje.

Anouk zat in de rode draaistoel en pakte bij de eerste roddelverhalen over de prikactie’s van Ali B. haar biezen. Stoer wijf zult u zeggen, maar hou de stoelleuning goed vast. In College Tour 2017 zei ze tegen Twan Huys: “Als er moet worden geneukt, wordt er geneukt. Alles om aan de top te komen.”

We kunnen dus concluderen dat de man is getransformeerd tot roofdier. Hij is er zonder hulp en met open gulp ingetuind. Met jonge meisjes in te nauwe broekjes die hopen op open doekjes. We zijn totaal de weg kwijt. Natuurlijk zitten er in iedere mand rotte appels. Maar we moeten niet doorslaan. Als Marco Borsato bij de The Voice Kids een meisje op haar gemak stelt is ie niet per definitie een zingende pedofiel.

Het zijn wij met onze verdorven geesten die oordelen en veroordelen. Het zijn wij met onze vunzige gedachten die op elke hoek kindermisbruik zien. Het zijn wij die bezig zijn met heksenjachten en brandstapels. Wij beschuldigen zonder het recht te laten spreken. Wij zijn zelf onze rechters. Wij bepalen het vonnis. Leven of dood. Vaak gaat onze duim naar beneden.

De schaamte voorbij. De gevoelloosheid knagend aan ons brein. Als je naar Dubai vlucht is dat ook grensoverschrijdend gedrag. Als je je ‘werkzaamheden neerlegt’ doe je precies waarvoor je wordt beschuldigd. Als je thuiskomt met een bloemetje heb je zeker wat goed te maken. Als je iemand in haar jas helpt ben je handtastelijk. Als je iemand een lekker ding noemt, krijg je het stempel van seksverslaafde.

Behalve als je Edwin van E. (52) bent. De ChristenUnie heeft hem de partij uitgelazerd. De man uit Tytsjerksteradiel had met een elf jarig meisje afgesproken om seks te hebben. Toen hij op de afspraak kwam werd hij gearresteerd. Want ook al komt bij de ChristenUnie de zegen van boven. Van onderen blijf je met je poten van elfjarigen af.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers