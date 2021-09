Het Groninger comité voor cruciale beroepen zal op zaterdag 25 september aanwezig zijn op een landelijke FNV-manifestatie in Rotterdam. Het comité is opgebouwd uit mensen die onder andere werken in de schoonmaak, de zorg, de bouw en het onderwijs. Het comité roept cruciale werkers en steunbetuigers op om zaterdag 25 september ook met de bus naar Rotterdam te gaan.

Foto: SP Groningen