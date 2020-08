Computercenter opent na Hoogeveen en Zwolle een nieuwe vestiging in Groningen

De visie van ondernemersduo Herold Velema en Danny Keizer van computercenter blijkt een succesvolle; computercenter (de expert op het gebied van inkoop, reparatie en verkoop van refurbished laptops, desktops en computeraccessoires) opent halverwege augustus een derde vestiging. De basis van het succes? Waarom nieuw als er ook een gebruikt alternatief van topkwaliteit voorhanden is?

‘Na onze start in Hoogeveen in 2019 en de opening van onze tweede vestiging in Zwolle in februari 2020, is de tijd rijp om door te stomen naar die andere studentenstad: Groningen’, licht Herold Velema de opening van de derde vestiging toe. De enthousiaste ondernemer legt nog even uit waar computercenter voor staat: ‘Wij kopen in, verwijderen veilig alle data, schonen de computers helemaal op en voeren eventueel reparaties uit. We voorzien de computers van een Windows installatie en de nieuwste updates en verkopen het apparaat dan weer in onze winkel en webshop. Voor zowel consumenten als ondernemers een perfecte manier om tegen een zeer gereduceerd tarief een kwalitatief goede computer of laptop aan te schaffen.’

Inkoop

Zijn collega Danny gaat verder: ‘Zoals Herold al zei: naast verkoop, kopen we dus ook in. Veel bedrijven weten bijvoorbeeld niet wat ze met hun oudere computers kunnen doen nadat ze nieuwe hebben aangeschaft voor hun medewerkers. We hebben het hier over modellen uit het hogere segment die nog heel erg goed gebruikt kunnen worden. Ex-lease laptops bijvoorbeeld, die er na 2 of 3 jaar gebruik uit moeten. Voor het bedrijf zijn ze dan ‘te oud’ en vaak staat er allerlei gevoelige bedrijfsinformatie op. Om die laatste reden verdwijnt dat soort computers dus vaak achter een dikke deur. Eeuwig zonde! We lossen -door die computers in te kopen– niet alleen het probleem op dat er kapitaal ligt te verstoffen in een kluis, maar we verwijderen ook alle gevoelige data op een juiste manier. Daar heeft het bedrijf dan ook geen zorgen meer over’

Het belang van hergebruik

Halverwege augustus openen beide mannen een derde vestiging. ‘We zijn vanaf dan ook te vinden in Groningen, aan de Nieuwe Ebbingestraat 69’. Groningen was volgens Herold een logische keuze: ‘Onze doelgroep, zowel qua inkoop als verkoop, is er ruimschoots aanwezig. Bovendien denken we dat onze service, waar we inmiddels goed om bekend staan, ook in Groningen gewaardeerd zal worden. Los daarvan: er komen steeds meer mensen die het belang inzien van hergebruik van computers. Is het niet uit duurzaamheidsoverwegingen dan wel vanuit de portemonnee. Want waarom zou je veel geld voor iets nieuws betalen wanneer er een kwalitatief hoogstaand alternatief tegen een lagere prijs beschikbaar is?

computercenter is in Hoogeveen gevestigd aan Het Haagje 158a, In Zwolle aan de Vechtstraat 96 en in Groningen aan de Nieuwe Ebbingestraat 69. De winkels zijn dagelijks geopend van 10:00 tot 18:00 uur (op zaterdag tot 17:00 uur), op de webshop kan men doorlopend terecht. www.computercenter.nl

Foto: Computercenter.nl