Consument profiteert van lage energieprijzen

GRONINGEN – De extreem lage energieprijs biedt de consument een mogelijkheid om te besparen op de vaste lasten.

De prijs van energie heeft wereldwijd een extreem laag niveau bereikt. Het globale verbruik van gas en stroom was al laag door de warme winter, maar heeft door de gevolgen van het coronavirus een nieuw dieptepunt bereikt. Doordat bedrijven en fabrieken hun deuren sluiten, men de auto laat staan en vliegtuigmaatschappijen hun vloot aan de grond houden, is het aanbod in energie op dit moment groter dan de vraag. Bovendien zijn energieprijzen gekoppeld aan de olieprijs, die door een prijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland ook nog eens historisch laag is.

Energieverbruik

De verminderde vraag naar olie kan gunstig uitpakken voor huishoudens. We zitten meer thuis en besteden meer tijd achter de computer en televisie, met een hoger energieverbruik tot gevolg. “Op het juiste moment overstappen van energieleverancier kan zorgen voor een flinke besparing op je energierekening”, aldus vergelijkingswebsite Energievergelijker.nl. “Met name gas en stroom voor een vast tarief is op het moment erg goedkoop.”

Energievergelijker.nl trekt de laatste tijd meer bezoekers dan normaal. “Vanaf het moment dat het kabinet adviseerde om thuis te gaan werken, zien we een stijging in bezoekersaantallen. Mensen realiseerden zich vanaf toen dat vaker thuis zijn zich ook zou vertalen in een hoger energieverbruik. De verwarming staat nu immers vaker aan dan wanneer we 40 uur per week van huis zouden zijn.”

Vast of variabel?

De lage energieprijs is vooral gunstig voor mensen die nu een vast contract afsluiten. “Wie nu een eenjarig of meerjarig contract afsluit kan het lage tarief voor langere periode vastzetten met een vast contract en zo honderden euro’s per jaar besparen. Je profiteert niet alleen van de welkomstkorting, maar ook van de voordelige energietarieven die bij vaste contracten sowieso al lager zijn dan bij variabele contracten.”

Voor huishoudens met een nu nog langdurig contract blijkt overstappen minder voordelig. Zij moeten meestal een afkoopboete betalen. “Alleen als je contract bijna afloopt of indien je nog nooit eerder bent overgestapt, is het de moeite waard om alvast actief te zoeken naar een nieuw contract van een of meerdere jaren. Op die manier voorkom je dat je automatisch wordt omgezet naar een energiecontract met over het algemeen hogere tarieven.”

Foto: Bru-nO/Pixabay