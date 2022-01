Coolblue opent nieuwe winkel in Groningen

GRONINGEN – Coolblue opent een nieuwe winkel in Groningen op de Roskildeweg 25 aan het Sontplein.

Afgelopen vrijdag opende Coolblue een nieuwe winkel in Groningen. De vorige Groningse winkel en alle Coolblue’ers daar, verhuizen mee naar de nieuwe locatie die 3 keer zo groot is. Op een oppervlakte van 2.000 m2 kunnen klanten er meer dan 1.000 producten zelf uitproberen.

Aankoop, advies en reparatie

Pieter Zwart, oprichter van Coolblue: “Onze klanten hebben vaak al een idee welk product ze willen, maar willen het graag nog even ervaren. Wanneer je op zoek bent naar een tv, dan wil je die eerst zelf zien. Zoek je een draadloze speaker, dan wil je even horen hoe die écht klinkt. Vanaf vandaag is dit ook mogelijk in onze nieuwe, grotere winkel aan het Sontplein.”

In de winkel zijn er 8 ‘productwerelden’: Witgoed, Televisies, Audio, Telefonie, Huishoudelijk, Tablets & wearables, Laptops & desktops en Smart home. Naast het uitproberen van producten, kunnen klanten er vanaf vandaag ook terecht voor advies van meer dan 30 productspecialisten. Daarnaast kunnen ze langskomen voor directe service na aankoop, reparaties van smartphones en tablets én het ophalen van online bestellingen.

Pakketjes bezorgen per fiets

De Coolblue-winkel aan het Sontplein is ook de nieuwe uitvalsbasis voor de eigen bezorgservice CoolblueFietst. In en rondom de stad kunnen hierdoor maar liefst 90% van alle bestellingen, zoals laptops, smartphones en koptelefoons, met de fiets bezorgd worden.

Foto: Coolblue