Corona eist tweede dodelijke slachtoffer in Groningen

GRONINGEN – Het coronavirus COVID-19 heeft haar tweede dodelijke slachtoffer in Groningen geëist. Dat meldt GGD Groningen via Twitter.

Het is niet bekend wat de leeftijd of het geslacht van de overledene is. In verband met privacy doet de GGD daar geen uitspraken over. Het is dus ook niet bekend of het gaat om een inwoner van de provincie of een patiënt die door de noordelijke ziekenhuizen uit Brabant is opgevangen.

Daarnaast meldt de GGD dat er vandaag zes nieuwe besmettingen zijn geconstateerd in de provincie. Hiermee komt het totale aantal besmette personen in Groningen op 155. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen die ziek is op het virus wordt getest.

Foto: Tumisu/Pixabay