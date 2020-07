Corona en mobiliteit, tips voor werkgevers

Thuiswerken werkt! Dat hebben we de afgelopen maanden samen bewezen. Thuiswerken was nodig om in de coronacrisis de weg en het OV vrij te houden voor vitale beroepen. Dat is gelukt, en daar mogen we met z’n allen trots op zijn. Nu we in de opstartfase verkeren waarin Nederland steeds meer open gaat, komen we in een nieuwe situatie. Hierin moeten we kijken hoe we in de anderhalvemetersamenleving Nederland duurzaam bereikbaar houden. Daarom heeft de overheid praktische tips opgesteld voor werkgevers.