Corona: kun je veilig een kaartje sturen naar opa en oma?

GRONINGEN – Diverse initiatieven roepen op om opa of oma een kaartje te sturen, maar er klinken ook tegengeluiden. Is het wel veilig?

Sinds het kabinet heeft besloten om de verzorgingshuizen op slot te doen in verband met het coronavirus, mogen bewoners van verpleeghuizen geen bezoek meer ontvangen. Voor duizenden Groningse ouderen is dat een enorme klap. Bewoners van verzorgingshuizen vereenzamen nu er geen bezoek meer komt. Vooral dementerende ouderen begrijpen niet wat hen overkomt.

Hart-onder-de-riem-kaart

Om de ouderen een hart onder de riem te steken zijn er in Groningen verschillende kaartenacties opgezet. Zo begon Nickey Smolders (27) uit Stad een actie om kaarten in te zamelen voor eenzame Groningers. Samen met Dyanthe Brouwer en een aantal vrijwilligers deelde ze flyers uit om zoveel mogelijk kaarten, tekeningen en knutselwerkjes te verzamelen. En Wilbert van de Kamp, oprichter van Omapost, startte een actie om een zelfgemaakte foto als kaartje te laten versturen.

Ook de kaartenactie van twee medewerkers van het UMCG werd een groot succes. Maar na het ontvangen van honderden kaarten roept het ziekenhuis nu op om geen kaartjes meer te sturen aan patiënten die geen bezoek meer mogen ontvangen. Het ziekenhuis wil het zekere voor het onzekere nemen, want uit onderzoek blijkt dat het coronavirus tot wel 24 uur kan overleven op papier en karton.

Maar de daadwerkelijke kans dat men besmet wordt door een kaartje volgens het RIVM ‘heel klein’. Het onderzoek waar het UMCG op doelt, is namelijk gebaseerd op mensen die volop op een kaartje hadden geniest. Ook is het onderzoek gedaan in een laboratorium dat perfecte omstandigheden biedt voor een virus om te overleven. In het dagelijks leven overleeft het virus veel korter dan men denkt, zo weet Jossy van den Boogaard, arts infectieziektebestrijding van de GGD.

Versturen van kaartje is veilig

Een kaartje legt namelijk een hele weg af voordat het op zijn bestemming komt. Bovendien kun je niet besmet raken door het alleen aanraken van een kaartje. Het virus dringt namelijk niet binnen door de vingertoppen. Je moet daarna bijvoorbeeld eerst aan je neus wrijven. Het versturen van een kaartje is dus nog steeds veilig, zo zegt Van den Boogaard tegen RTV Noord.

Wie netjes de adviezen van het RIVM opvolgt; regelmatig zijn of haar handen wast en in de elleboog niest en niet volop op een kaartje, kan rustig een kaartje versturen of ontvangen. Andere ziekenhuizen hebben de aanpak van het UMCG om kaartjes te weren dan ook niet gevolgd. Een verbod op kaarten sturen lijkt er evenmin te komen, omdat de koepel van zorginstellingen de richtlijnen van het RIVM volgt.

Lichtpuntje

Een kaartje, gedicht, kleurplaat of tekening is dus nog steeds een veilige manier om bewoners van verzorgingshuizen een lichtpuntje te bezorgen. Verschillende verzorgingshuizen roepen daarom op om vooral kaartjes te blijven versturen, want doordat veel bewoners met gehoorproblemen kampen is telefonisch contact niet voor iedereen de oplossing. In de verzorgingstehuizen van Zorggroep Groningen worden de kaarten centraal opgehangen zodat iedereen er naar kan kijken.

Foto: kaboompics/Pixabay