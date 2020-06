Corona maatregelen per 1 juli

Vanaf 1 juli worden de coronamaatregelen iets versoepeld. Er zijn dan 2 categorieën voor (culturele) activiteiten: activiteiten binnen en activiteiten buiten. Voor elk van deze twee categorieën gelden specifieke regels én de basisregels blijven overal, in alle situaties, gelden. Lees hieronder de regels vanaf 1 juli en de reactie erop van de alliantie van evenementenbouwers.

Basisregels rondom het coronavirus

Klachten? blijf thuis en laat je snel mogelijk testen.

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Was vaak je handen.

Werk zoveel mogelijk thuis.

Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Wat zijn de regels vanaf 1 juli voor ruimtes waar bezoekers binnen op 1 plek zijn zoals theaters, concertzalen, podia?

In ruimtes waar bezoekers binnen vooral op 1 plaats zijn, zoals theaters, bioscopen, concertzalen en podia geldt:

We houden 1,5 meter afstand van anderen.

Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).

Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.

In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Wat zijn de regels vanaf 1 juli voor ruimtes waar bezoekers buiten op 1 plek zijn zoals openluchttheaters en concerten?

In ruimtes waar bezoekers buiten vooral op één plek zijn, zoals openluchttheaters en concerten geldt:

We houden 1,5 meter afstand van anderen.

Maximaal 250 personen (exclusief personeel).

In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats. Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Evenementen vanaf 1 juli

Evenementen zijn weer toegestaan vanaf 1 juli. Voor evenementen gelden dezelfde regels als de bovenstaande activiteiten binnen en buiten. Rond de organisatie van een evenement wordt ook rekening gehouden met het vervoer, zodat de druk op het openbaar vervoer beperkt blijft.

Het blijft aan lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan wat in het aanvragen van vergunningen gereld wordt.

Bekijk hier een infographic over alle maatregelen vanaf 1 juli.

Lees hier alle corona maatregelen vanaf 1 juli op de website van de rijksoverheid.

Reactie van de alliantie van evenementenbouwers op de maatregelen per 1 juli

De alliantie van evenementenbouwers geeft aan voorzichtig blij te zijn, maar nog lang niet tevreden. Jolanda Jansen, Directeur van Rotterdam Ahoy en woordvoerder namens de Alliantie: “Dit is een goed begin maar we zijn er nog lang niet. De 1,5 meter samenleving is voor ons niet het nieuwe normaal; het ruimere regime is voor onze branche nog steeds nauwelijks tot niet leefbaar en niet kostendekkend. Dat gaat nog steeds bedrijven, arbeidsplaatsen en evenementen kosten. De nood blijft ondanks de verruiming enorm hoog.”

Tevreden zou de branche zijn wanneer een volledige herstart als stip op de horizon werd gezet. De Alliantie heeft het idee en de hoop dat, uiteraard als alle door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen in acht genomen blijven worden, er op korte termijn nog meer mogelijk is. Lees hier meer.

Foto: POPgroningen