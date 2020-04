Corona-uitbraak bij woonlocatie Cosis in Groningen

GRONINGEN – Bij een woonlocatie voor verstandelijk gehandicapten zijn meerdere personen besmet geraakt met het coronavirus.

Dat meldt RTV Noord. Het gaat om een locatie van Cosis in de stad. De woordvoerder van het wooncentrum bevestigt het bericht. Een aantal cliënten en personeelsleden heeft milde klachten, maar er is geen sprake van ziekenhuisopnames. Cosis staat in nauw contact met de GGD en het RIVM.

Foto: OrnaW/Pixabay