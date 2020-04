Corona zorgt voor enorme drukte bij FysioSupplies

GRONINGEN – Het is alle hens aan dek bij FysioSupplies. De webshop in gezondheidsproducten wordt geconfronteerd met een enorme toename in vraag.

Waar het ene bedrijf door de coronacrisis hard wordt geraakt, moet het andere juist overuren maken om de vraag te kunnen bijbenen. Dat laatste geldt ook voor FysioSupplies in Groningen. De groothandel in gezondheidsproducten merkt door het coronavirus een zeer sterke groei in belangstelling voor bepaalde producten.

Voorrang voor zorgprofessionals

“Door de situatie rondom corona is er een enorme toename in vraag ontstaan op persoonlijke beschermingsmiddelen, ontsmettingsalcohol, thermometers, vernevelaars, reinigingsmiddelen en home gym producten”, zo laat eigenaar Alexander Oltrop weten. “We doen ons uiterste best om voldoende voorraad te behouden voor iedereen, en geven zorgprofessionals tijdens de coronacrisis voorrang.”

De oud-schaatser startte FysioSupplies in 2007 als totaalleverancier voor Nederlandse fysiotherapeuten. Inmiddels is zijn bedrijf uitgegroeid tot totaalleverancier voor gezondheidsprofessionals en gezondheidsbewuste consumenten in binnen- en buitenland. “Van verbruiksartikelen, oefenmaterialen, meet- en behandelapparatuur tot aan complete praktijkinrichtingen”, vertelt Oltrop.

Verschuiving naar fitnessproducten

De ondernemer merkt ondertussen een verschuiving naar de verkoop van fitnessproducten. “Door de sluiting van de sportscholen en het mooie weer zien we dat mensen thuis of in het park gaan sporten. Ook daarin bieden we een ruim assortiment.” Oltrop vraagt echter om begrip voor de leveringstijden van fitnessapparaten, ook als ze op voorraad zijn.

Oltrop: “We blijven in deze voor iedereen moeilijke periode onverminderd doorgaan om de zorg goed te kunnen blijven beleveren, zodat zij zich kunnen focussen op het helpen van patiënten.”

Foto: FysioSupplies