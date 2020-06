Coronacrisis aanleiding voor structureel anders werken en reizen in Groningen

De coronacrisis is voor veel bedrijven in Groningen aanleiding om ook in de toekomst anders te gaan werken en reizen. Zo bleek donderdag 28 mei tijdens het digitale Captains Breakfast, een bijeenkomst van Groningen Bereikbaar waarin ruim vijftig grote werkgevers en onderwijsinstellingen bij elkaar kwamen. De coronacrisis en de invloed die dit heeft op de manier van werken stond centraal tijdens de bijeenkomst.