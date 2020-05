Coronacrisis geeft webshops een boost, merkt WebNexus

GRONINGEN – Sinds de uitbraak van het coronavirus zien webwinkels hun omzet enorm stijgen. Webshops zijn booming, en dat merkt ook internetbureau Webnexus.

Door de coronacrisis besteden we meer tijd en geld online. Marktonderzoeker GfK becijferde dat de omzet van webshops in Nederland op dit moment met 56 procent per week groeit. Tijdens Pasen was er zelfs een stijging te zien van 72 procent, wat neerkomt op tientallen miljoenen euro’s meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat is alleen nog maar non-food.

Meer vraag naar webshops

“We hadden verwacht dat de vraag naar websites zou afnemen doordat de economie grotendeels plat ligt. Maar dat pakte anders uit”, aldus Joep Franssen van WebNexus. ​”Veel bedrijven willen juist nu meer inzetten op hun online kanalen. Zo kregen we de afgelopen weken veel vragen over de bouw van webshops.”​

De afgelopen tien jaar verdubbelde het aantal Nederlandse webshops naar ruim 40.000. Een trend die volgens Joep duidelijk te zien is. Samen met compagnon Boris richtte hij in 2015 een ​webdesignbureau in Groningen ​op. “Door de jaren heen hebben we al meer dan honderdvijftig websites en webshops gebouwd”​, vertelt Joep. Inmiddels hebben de twee studenten versterking gekregen van andere samenwerkingspartners. “We kijken altijd van tevoren of we zelf voldoende tijd hebben voor een nieuw project en of wij de beste partij voor de klant zijn. Daarom spelen we soms ook opdrachten door die niet in ons straatje liggen.”

“Steeds meer mensen willen een webshop hebben”​, zo merkt Joep. “De opstartkosten zijn relatief laag, je hebt geen fysiek bedrijfspand nodig om klanten te ontvangen en toch is je winkel altijd open. Juist nu is dat van levensbelang. Het geeft een ondernemer extra inkomsten om de lockdown vol te kunnen houden. Voor sommige fysieke winkels is het zelfs de enige manier om momenteel klanten te bereiken. Als ondernemer moet je zijn waar de klant is. En die klant zit nu thuis.”

Binnen twee weken online

Vanwege de coronamaatregelen wordt er bij WebNexus vanuit huis doorgewerkt. “We studeren er ook nog naast, dus combineren werk en studie nu vanuit huis”​, vertelt Boris. “We voelen bij veel ondernemers dat er haast is geboden. Een website leveren we daarom vaak binnen drie weken op, bijvoorbeeld de webshop van ​Lucas Mobility. Op die manier hebben ondernemers binnen no-time een snelle, mobielvriendelijke en renderende website. We geloven niet in one-size-fits all, maar ontwerpen een website die past bij de huisstijl en de branche van een onderneming.”

Wie nog geen website of webwinkel heeft, doet er volgens het tweetal verstandig aan om deze te laten maken. Want volgens onderzoeksbureau GfK is de stijgende groei van online ook na de coronacrisis niet zomaar verdwenen. “Het is dus niet alleen noodzakelijk voor nu, maar ook voor de toekomst”,​ vertelt Joep.

Foto: WebNexus