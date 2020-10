Coronademonstratie in Groningen veel drukker dan verwacht

GRONINGEN – Op de Grote Markt in Groningen heeft gisteren om 19.00 uur een demonstratie plaatsgevonden tegen het coronabeleid.

De demonstratie werd georganiseerd door horecaondernemer Jules Carels van café Amicitia in Stad. De ondernemer zich wil laten horen omdat de horeca het gevoel heeft dat men in de steek wordt gelaten. Hij kreeg veel bijval, want op het protest kwamen veel meer mensen af dan vooraf was toegestaan. De politie besloot de demonstratie daarom vroegtijdig te beëindigen.

Foto: RDB Producties