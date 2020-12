Coronasteun voor cultuursector

De overheid trekt ruim € 2,3 miljoen uit de kast voor cultuur en de vrijetijdseconomie in de provincie Groningen. Daarvan gaat ruim de helft naar zzp’ers in de creatieve sector!

Stimuleringspakket

Zelfstandigen in de culturele sector kunnen vanaf begin 2021 aanspraak maken op het stimuleringspakket van de provincie. Er is ruim € 1,15 miljoen voor makers in de creatieve sector om nieuwe cultuur-uitingen te maken. Zelfstandigen kunnen geld krijgen voor scholing om mee te kunnen met de ontwikkelingen in de cultuursector. Ook de vrijetijdssector profiteert van het nieuwe aanbod aan voorstellingen, festivals en theater.

Lees meer informatie op de website van de provincie. Check of je in aanmerking komt en vraag de ondersteuning aan!

Een infographic over het pakket vind je hier.

Foto: POPgroningen