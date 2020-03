Coronavirus in Martini Ziekenhuis Groningen ‘nog onduidelijk’

GRONINGEN – In het Martini Ziekenhuis in Groningen zouden 7 personen positief zijn getest op het coronavirus COVID-19.

[UPDATE] GGD Groningen heeft in een reactie laten weten dat er op dit moment geen besmettingen van het coronavirus bekend zijn in Groningen.

Dat komt uit onbevestigde bronnen. Op internet circuleert sinds gisteren een lijst van Nederlandse ziekenhuizen met patiënten die positief getest zouden zijn op het nieuwe coronavirus. De lijst zou zijn opgesteld door 25 geverifieerde medische professionals welke niet met naam en toenaam worden genoemd. Volgens de lijst zijn er in Nederland reeds 76 mensen besmet met COVID-19, waarvan er 7 zouden zijn opgenomen in het Martini Ziekenhuis.

‘Het is nog onduidelijk’

Bij navraag laat het Martini Ziekenhuis weten de gevallen nog niet te kunnen bevestigen. Noch worden deze ontkent. “Ik ken de status niet van het lijstje. Het is nog onduidelijk”, aldus een woordvoerder. Het ziekenhuis kan verder geen melding doen omdat ze geen gegevens van patiënten mag verstrekken en verwijst voor meer informatie door naar de GGD. Wij hebben contact gezocht met GGD Groningen, maar deze heeft de informatie nog niet kunnen bevestigen of ontkennen.

Niet ondenkbaar

Het is niet ondenkbaar dat de eerste besmettingen zich inmiddels in Groningen bevinden. Het UMCG stelde afgelopen vrijdag dat we deze week de eerste patiënt in onze regio zouden hebben. Zowel het UMCG als het Martini Ziekenhuis zijn afgelopen vrijdag begonnen met het testen van patiënten met griepsverschijnselen op het coronavirus. Elders in het land worden bij sommige ziekenhuizen uit voorzorg al geen patiënten meer opgenomen.

