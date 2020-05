Coronavirus zorgt voor verstopt riool

GRONINGEN – Het riool raakt verstopt als gevolg van het coronavirus, waarschuwt rioleringsbedrijf WazoRiool. Het bedrijf roept op om vochtige doekjes niet door de wc te spoelen.

“Men verwacht dat ‘dat ene doekje’ niet erg is, maar samen met dat van anderen kan de zaak toch verstoppen”, aldus Robert Wagenaar, directeur van WazoRiool. Het rioolbedrijf uit Kolham is werkzaam in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant en komt op verschillende plekken in het land verstopte rioleringsbuizen tegen als gevolg van het coronavirus. “Luierdoekjes, ontsmettingsdoekjes en zelfs mondkapjes”, vertelt Wagenaar. “De buizen zijn daar simpelweg niet op berekend.”

Toonaangevend

Het bedrijf van Wagenaar groeide in bijna 10 jaar uit tot een toonaangevende speler in riooltechniek. “Van rioolaanleg, onderhoud en ontstoppen tot camerainspectie en renovatie”, vertelt de ondernemer. “Eigenlijk alles op het gebied van riolering. Bovendien zijn we als een van de weinige bedrijven in Nederland in het bezit van een highspeed frees. Hierdoor worden leidingen die zwaar vervuild zijn met bijvoorbeeld versteend slib weer teruggebracht in nagenoeg de originele diameter. Tevens kunnen wij buizen van binnenuit renoveren door middel van spraycoaten en relinen.”

Pompgemalen

Met een vloot aan oranje bedrijfsbusjes rijden de medewerkers van Wagenaar dagelijks het hele land door. Ze voeren werkzaamheden uit voor particulieren, bedrijven, fabrieken en gemeenten. Voor die laatste groep reinigt WazoRiool pompgemalen en hoofdriolen. En ook daar kunnen problemen ontstaan door spullen die door het toilet worden gespoeld, vertelt Wagenaar. “De vermaler kan niet alles pulveriseren, waardoor de pompen vast kunnen lopen en dan verstopt de boel.”

Onwetendheid

De oorzaak zit volgens Wagenaar in onwetendheid. Hoewel de meeste mensen vochtige doekjes gewoon in de prullenbak gooien, lijken anderen er niet van op de hoogte dat ze deze niet door mogen spoelen. “Het toilet is eigenlijk alleen bedoeld voor urine, ontlasting en wc-papier”, legt Wagenaar uit. “Vochtige doekjes, zoals vochtig toiletpapier, schoonmaakdoekjes of billendoekjes, horen daar niet bij. Hetzelfde geldt voor luiers, tampons, maandverband, kattengrit en bijvoorbeeld (frituur)olie. Vetresten zijn namelijk een van de grootste oorzaken van verstoppingen.”

Veiligheid voorop

Het werk bij WazoRiool gaat ondanks het coronavirus dus gewoon door. Maar omdat het RIVM in maart bekend maakte dat het virus in rioolwater kan voorkomen, heeft het bedrijf wel extra maatregelen genomen. “Zo dragen we tijdens rioolwerkzaamheden beschermende kleding, volgen we strikte protocollen omtrent handenwassen en houden we tijdens gesprekken een gepaste minimale afstand van 1,5 meter”, aldus Wagenaar. “We hebben bovendien voldoende zeep en desinfecterende middelen op voorraad om ons werk in deze periode te kunnen blijven uitvoeren.”

Foto: WazoRiool