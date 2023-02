Creatieve middagen voor kinderen in de voorjaarsvakantie

GRONINGEN – Voor kinderen van 4 tot 12 jaar organiseert VRIJDAG op dinsdag (28 februari), woensdag (1 maart) en donderdag (2 maart) creatieve activiteiten tijdens de Vrije Inloop. Samen met echte kunstenaar-docenten ga je aan de slag. Kies ter plekke wat je wil doen: muziek maken, theater spelen of beeldende kunst maken.

Tijdens de drie creatieve middagen gaan we ‘Op tocht’. We gaan op pad met verschillende kunstdisciplines. Een stoet aan kinderen gaat aan de slag met beeldende en theateractiviteiten. In een feestelijke optocht presenteren ze aan het einde van iedere middag wat ze gemaakt hebben aan hun ouders. Doe een middag mee of kom alle dagen langs.

We trappen om 13.00 uur af met een korte introductie en een uitleg van de verschillende activiteiten waaruit je kunt kiezen. We pauzeren halverwege gezamenlijk met drinken en wat lekkers, om 15.30 uur presenteren alle kinderen in een feestelijke optocht hun creaties.

Aanmelden en praktische informatie

Data: dinsdag 28 februari, woensdag 1 maart en donderdag 2 maart

Tijd: 13.00-16.00 uur

Kosten: €12,- per dag*

Locatie: VRIJDAG Beeldende kunst Groningen (Walstraat 34)

Tickets kopen: bijvrijdag.nl/voorjaar

* € 0,50 voor Stadjerspashouders

Voor kinderen met een Stadjerspas kost de middag € 0,50. Je kunt een ticket bestellen en de actiecode stadjerspas invoeren voor een kortingskaart. Bij binnenkomst scannen wij dan je Stadjerspas.

Foto: Susan Schuls