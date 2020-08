Crowdfunding actie van NonFiction Photo geslaagd

NonFiction Photo opent na succesvolle crowdfunding campagne de deuren van haar nieuwe studio. Dankzij bijdragen van donateurs haalde de stichting een bedrag binnen van €1.500 voor de bouw van een nieuwe studio in de Biotoop van Haren. Tijdens feestelijke opening op vrijdag 28 augustus wordt publiek verwelkomd door het team achter de jaarlijkse World Press Photo Exhibition in Groningen.

Crowdfunding

Omdat de stichting geen structurele overheidssteun geniet, is het team een crowdfundingsactie gestart voor een broodnodige verbouwing van hun nieuwe studio. “Je kunt niet in dezelfde ruimte posters ontwerpen op je computer en latten zagen voor de fotolijsten,” meldt Andrea Hooymans, directeur van de stichting. In 44 dagen lukte het de stichting om geld in te zamelen om de studio te verbouwen en uit te rusten. “Het was echt heel spannend; ik heb de laatste week elke dag gecheckt of we ons streefbedrag al gehaald hadden. Er is altijd een kans dat het niet doorgaat natuurlijk.”

Het team is tijdens de crowdfunding campagne al druk bezig geweest om de ruimte aan te pakken; een studio in de creatieve broedplaats de Biotoop te Haren. Dit voorwerk deden ze zonder budget wel te verstaan, met gevonden en gerecyclede materialen: “Anders ben je nooit op tijd klaar, want er moet ook aan de komende projecten gewerkt worden. Dankzij deze actie kunnen we de ruimte opdelen en de juiste apparatuur aanschaffen. Hier gaan we prachtige tentoonstellingen maken met z’n allen!”

Studio

De studio zal dienst doen als kantoor, fotostudio en werkplaats voor het produceren van fototentoonstellingen. “Het is echt een fantastische plek waar veel creatieve mensen en organisaties gevestigd zijn. Dat zorgt voor kruisbestuiving en je kunt elkaar natuurlijk een beetje helpen,” aldus Hooymans. NonFiction Photo werkt veel met vrijwilligers, internationals, gepensioneerden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Zij dragen elk jaar bij aan de realisatie van onze tentoonstellingen en daarvoor willen we hen, naast een thuis, ook een stukje kennis en kunde meegeven. Deze studio is daarvoor onmisbaar.”

Opening

Het resultaat wordt tijdens een feestelijke opening aan de wereld gepresenteerd op vrijdag 28 augustus tussen 14.00 – 17.00. Bezoekers krijgen de mogelijkheid de makers te ontmoeten en een kleine pop-up tentoonstelling te bezichtigen met foto- en videomateriaal. Vrijwilligerscoördinator Amber Barelds kijkt uit naar de opening; “het is een goed moment nieuwe mensen te ontmoeten en onze groep vrijwilligers uit te breiden.” De stichting rust grotendeels op de kracht en inzet van de lokale gemeenschap. “Zonder vrijwilligers had NonFiction Photo niet kunnen worden wat het nu is,” voegt Barelds toe, “we zijn momenteel aan het werven,” knipoogt ze. Ook dit jaar is de stichting op zoek naar enthousiastelingen die mee willen werken aan het festival voor en achter de schermen.

Foto: Andrea Hooymans