Cultuur op de CruyffCourts

Dankzij een unieke samenwerking met de Johan Cruyff Foundation worden er nu ook culturele en creatieve activiteiten op de Cruyff Courts georganiseerd

Test je skills bij Cultuur@Cruyffcourts

Het zomerprogramma vol cultuur op het Cruyff Court in Hoogezand is nu al een succes. De opening met onder andere een rapworkshop van rapper Praydo werd met veel enthousiasme ontvangen. Afgelopen woensdag stond graffiti spuiten, streetdance en acrobatiek op het programma. Vol enthousiasme gingen jongeren aan de slag.

Deze zomer mogen jongeren (+- 7 tot 14 jaar) elke woensdag gratis aansluiten bij workshops rappen, dansen, fashion, video’s maken, design, tricks, en meer. Cultuur@Cruyffcourts is een cultureel programma dat wordt aangeboden op de Cruyffcourts, naast het sportaanbod. Het project is tot stand gekomen door een samenwerking van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Cruyff Foundation. Dit jaar ging Cultuur@Cruyffcourts op 14 verschillende door het hele land van start. Het programma in Hoogezand wordt georganiseerd en samengesteld door Kwartier Zorg & Welzijn, gemeente Midden-Groningen, Kielzog en De Badde.

Praktische info

Wanneer: woensdag 3 juli, 10 juli, 17 juli, 24 juli, 31 juli, 7 augustus, 14 augustus

Hoelaat: 16:00 en 18:30 uur

Waar: Thorbeckelaan in Hoogezand

Toegang is gratis

Foto: Kielzog