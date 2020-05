Cursussen voor ouderen om hersenen fit te houden gaan nu online verder

GRONINGEN – Cursussen voor ouderen om hun hersenen fit te houden gaan nu online verder.

In de LangCog-studie worden verschillende manieren om de hersenen fit te houden onderzocht. Wat gebeurt er in de hersenen van 65+’ers wanneer zij een nieuwe complexe vaardigheid leren door drie maanden lang mee te doen aan een gratis cursus Engels of gitaar spelen? Deze cursussen worden vanwege het coronavirus nu online gegeven. Deelnemers kunnen zich vanaf nu hier voor aanmelden via website www.langcog.nl

Nu het coronavirus voor langere tijd onder ons is, moeten onderzoeken zoals deze zich aanpassen. UMCG-onderzoeker Saskia Nijmeijer van de LangCog-studie: “Normaal gesproken is er elke twee weken een gezellige les in Groningen waar alle deelnemers samen komen om samen te oefenen en te leren. Helaas kunnen deze groepslessen nu niet plaatsvinden omdat iedereen zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Daarnaast werken we ook met een risicogroep dus moeten we extra voorzichtig zijn.”

De cursussen zijn nu volledig online te doen. Door een online lesomgeving waar elke dag in geoefend kan worden, en een online lesmoment zijn de cursussen volledig corona-proof. Ook de metingen die voor het onderzoek voorafgaand en na de cursus worden uitgevoerd vinden online plaats, via videobellen.

Iedereen in Nederland kan meedoen

Omdat er niet meer gereisd hoeft te worden naar de onderzoekslocatie, kan nu iedereen in Nederland meedoen. De onderzoekers zijn nu op zoek naar deelnemers die willen meedoen aan een online cursus Engels of gitaar. De online cursussen starten eind juni en duren tot eind september (3 maanden). Deelnemers kunnen niet zelf kiezen aan welke cursus ze meedoen, ze worden ingeloot voor één van de twee cursussen.

Nijmeijer: ‘We zoeken mensen tussen de 65 en 85 jaar oud, die niet zo goed zijn in het spreken en begrijpen van Engels en niet vloeiend een andere taal dan Nederlands spreken of begrijpen. Ook moeten ze weinig tot geen ervaring hebben met het spelen van een muziekinstrument en natuurlijk de tijd hebben voor het volgen van de cursus.’

Prikkelen hersenen beïnvloedt denkvermogen

In Nederland en ook daarbuiten zijn er steeds meer ouderen en worden mensen ook steeds ouder. Bij veel ouderen gaat dit, vroeg of laat, gepaard met geheugenklachten. Op dit moment zijn er geen medicijnen of behandelingen om geheugenklachten te voorkomen of te verhelpen. Dat is jammer, want geheugenklachten zijn, naast erg vervelend, mogelijk een risicofactor voor het ontwikkelen van stemmingsklachten en voor toekomstige achteruitgang in het denkvermogen.

‘Uit eerdere onderzoeken weten we dat het spreken van meerdere talen, het spelen van een muziekinstrument en kunstzinnigheid beschermend kunnen zijn tegen stoornissen die het denkvermogen beïnvloeden, zoals dementie. Ook weten we inmiddels dat als je je hersenen blijft prikkelen door nieuwe vaardigheden te leren, dit je denkvermogen kan beïnvloeden’, zegt onderzoeker Saskia Nijmeijer.

Effectiviteit cursussen

De onderzoekers van het UMCG en de RUG vergelijken het functioneren van de hersenen en het vermogen om gedrag en gedachten aan te passen aan nieuwe, veranderende of onverwachte gebeurtenissen. Zo hopen ze aanwijzingen te vinden over de effectiviteit van dergelijke cursussen bij het gezond ouder worden en over de klinische toepassing ervan.

Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op de website van de Langer Cognitief Gezond studie: langcog.umcg.nl.

Foto: Google Street View