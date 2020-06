Dansgroep Unlimited verrast ouderen in Haren

HAREN – Op 6 juni organiseerde dansgroep Unlimited samen met accon■avm een dansshow bij verzorgingshuis De Dilgt in Haren.

Het initiatief is ontstaan bij de regiodirectie van accon■avm adviseurs en accountants Noord-Nederland. De regiodirectie zocht naar manieren om ouderen een hart onder de riem te steken. De dochter van een van de directieleden is danseres bij de dansgroep Unlimited uit Gorredijk en zo ontstond het idee voor een danstour. Unlimited ging met een touringcar langs drie locaties in de regio.

Woonzorgcentrum Greunshiem in Leeuwarden

Woonzorgcentrum De Warrenhove in Drachten

Woonzorgappartementen De Dilgt in Haren

Een opstekertje

De dansers van Unlimited kijken terug op een geslaagde dag. Een van de danseressen vertelt: “We hebben de ouderen en het zorgpersoneel verrast met muziek en dans. En we hopen dat we ze een opstekertje hebben gegeven. Dansen kan altijd, we deden de dansshow uiteraard buiten, op anderhalve meter afstand van elkaar en van de ouderen.” Vanwege de coronamaatregelen was beperkt publiek toegestaan.

De medewerkers van accon■avm Noord-Nederland bedanken de meiden van dansgroep Unlimited voor hun verrassend mooie dansvoorstelling. Het kon ook bijna niet mis gaan; in 2019 werd Unlimited Nederlands Kampioen in de Dance Waves Competition.

Foto: Dansgroep Unlimited