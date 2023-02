GRONINGEN – Dansschool Groningen Danst bestaat dit jaar 12,5 jaar en viert op 22 april een groots jubileumfeest.

In 2010 opent een nieuwe dansschool haar deuren in Groningen: Dansschool Groningen Danst. Een nieuw initiatief van Stefan Nijmeijer en Iris Busscher. Inmiddels wordt de dansschool door Stefan alleen gerund in samenwerking met een geweldig team van vrijwilligers. Groningen Danst begon met een bescheiden groepje van 30 leerlingen, maar is met jaarlijks ruim 600 inschrijvende leerlingen een van de grootste dansscholen van de provincie geworden.

Klassieke stijldansen

De lessen zijn gericht op volwassenen en worden gegeven in Multifunctioneel Centrum de Wijert in Groningen-Zuid. Hier heeft Groningen Danst de beschikking over een prachtige danszaal met goed licht en geluid en een hele mooie houten dansvloer. Stefan en zijn team geven les in het klassieke stijldansen, maar dan wel in een modern en laagdrempelig jasje. Dit uit zich in o.a. veel nieuwe muziek, dansen in je normale outfit en iedereen is welkom.

Beste dansschool van Groningen

In 12,5 jaar tijd zijn er veel hoogtepunten geweest. Een kleine greep zijn bijvoorbeeld het organiseren van de Groningen Danst Paas Trofee, de Martini Dans Bokaal, meedoen aan een wereldrecord Cha Cha dansen en het RTL tv-programma De beste dansschool van waar dansschool Groningen Danst is verkozen tot beste dansschool van de provincie Groningen. Iets waar ze erg trots op zijn en elke week weer hard voor werken om dit waar te maken voor de leerlingen.

Onder andere OOG TV Groningen heeft vorig jaar een mooie rapportage gemaakt over hoe leuk het is om te dansen bij Groningen Danst. Ook worden er jaarlijks veel dans- en feestavonden georganiseerd zoals een spetterend Kerstbal. Verder wordt de kwaliteit gewaarborgd door o.a. aansluitingen bij vakorganisaties als de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Dansleraren en Stichting Danssport op maat Nederland.

Jubileumfeest

Het jubileum gaat natuurlijk groot gevierd worden. Op 22 april wordt er een geweldig jubileumfeest georganiseerd. Overdag zal er diplomadansen zijn met feestelijke invloeden en in de avond een feestavond met o.a. mooie dansshows, een spannende pubquiz en veel lekkere hapjes en drankjes. Natuurlijk houdt het hierna niet op en gaat Groningen Danst volop door met het verzorgen van danslessen.

Wil je weten wat er allemaal mogelijk is, dan kun je kijken op groningendanst.nl. Het motto van de dansschool is en blijft: Groningen Danst en wij leren het je graag!

Foto: Dansschool Groningen Danst