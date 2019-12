De 10 grootste ergernissen over Forum Groningen

GRONINGEN – Forum Groningen kostte tientallen miljoenen, maar dat bleek niet genoeg om alle foutjes uit het gebouw te halen.

Vandaag publiceerde RTV Noord een artikel met kinderziektes van Forum Groningen. Ook de Groninger Gezinsbode bracht begin deze maand een lijst met moppers. De Groninger Krant voegt daar nog enkele aan toe en komt uit op een tiental ergernissen over Forum Groningen waar niet of niet goed genoeg over na lijkt gedacht. We nemen je mee op een virtuele reis.

1. Loopband

Leuk, een dagje Forum! Waar parkeer je je fiets? In de fietsenstalling onder het gebouw natuurlijk. Maar pas op… De loopband naar deze kelder is een heuse hindernis. De loopband wordt bij regen zó glad, dat een bezoeker onlangs uitgleed en daarbij zijn been brak. Voorzichtig dus…

2. Fietsenstalling

Wanneer je de beenbrekende loopband hebt overleefd, komt het volgende probleem. De fietskelder heeft namelijk een gestapeld fietsenrek en de bovenste fietsrekken zijn erg zwaar om naar beneden te krijgen. Hopen dus dat de onderste rekken nog vrij zijn!

3. Lekkage

Met de auto? Heb jij even geluk. Je bolide parkeer je lekker in de kelder, daar waar het mooie kunstwerk hangt dat gehuld is in… plastic zeil? Ja, het kunstwerk met veel elektriciteit wordt door een groot grijs zeil beschermd tegen… lekkage.

4. Schuifdeuren

Heb je je auto of fiets geparkeerd? Of ben je gewoon lopends? Dan kun je je geduld testen in de lange wachtrij bij de ingang. Slechts twee van de vier schuifdeuren gaan momenteel open. Vergeet niet om je buik in te houden!

5. Wachtrijen

Eenmaal binnen wordt het een stukje makkelijker. Als je ten minste niet naar het filmcafé of restaurant gaat. Het is daar namelijk zó druk dat zelfs de medewerkers er over klagen.

6. Bibliotheek

Nou, dan ga je wel naar de bibliotheek. Maar, waar is die eigenlijk? De boeken zijn over het hele gebouw verdeeld. Lekker handig!

7. Roltrap

Dat wordt dus de roltrap op met je hoogtevrees… Wel even goed opletten tussen de achtste en tiende verdieping. Als je daar niet goed voor je kijkt, knal je namelijk met je hoofd tegen het plafond!

8. Lift

Wie veilig naar boven wil, neemt dus beter de lift. Tenminste, als je niet met de scootmobiel bent. De liften van het gebouw blijken namelijk te klein voor het verplaatsen van een scootmobiel.

9. Vieze ramen

Dan maar een beetje uit het raam turen. Alleen is het glas wel een beetje vies… Door het uitlekken van het natuursteen duurt het nog wel een jaar voordat het zicht helder is. Doe dan toch maar het uitzicht vanaf het dak!

10. Loos alarm

Zul je net zien… Ben je nét boven, gaat het brandalarm af en kun je weer naar beneden. In een week werd het gebouw hierdoor al twee keer onnodig ontruimd. En door de speakers op het dak mag iedereen in de stad het weten!

Foto: Anna van Vondel