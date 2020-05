De coronabaard: ja of nee?

GRONINGEN – De intelligente lockdown blijkt voor veel mannen een perfect moment om hun baard eens voor langere tijd te laten staan.

Het is al lang geen hipstermode meer en hij maakt sinds een aantal jaren steevast onderdeel uit van ons straatbeeld: de volle baard. Groningen telt inmiddels meer dan tien barbershops waar je naast een reguliere knipbeurt je baard in stijl kunt laten bijwerken. En nu deze herenkappers weer van het corona-slot af mogen, stromen de afspraken meteen binnen. Bij Gents Barbershop aan de Steentilstraat was de agenda tot het eind van de maand direct al helemaal gevuld.

Van shaving naar grooming

Ook bij The Alpha Men in Stadskanaal merken ze de effecten van de coronabaard. De webshop verkoopt verzorgingsproducten voor mannen en ziet duidelijk een verschuiving van shaving naar grooming. “Mannen laten hun baard in deze tijd toch wat makkelijker staan”, vertelt eigenaar Cedric van Dijken. De reden is volgens hem evident: “Veel mensen werken thuis en komen minder buiten. Ze hebben bovendien weinig zakelijke contacten en minder of geen vergaderingen. Een perfect moment dus.”

Toch moet het laten staan van een baard volgens Van Dijken niet worden onderschat. “Het vergt veel tijd en vooral veel discipline. De haren worden wild en de huid gaat jeuken en irriteren. Baardverzorging is daarom erg belangrijk. Daarnaast krijg je ongetwijfeld reacties die je liever niet wilt horen. Het is dus verstandig om van tevoren een termijn vast te stellen waar je je minimaal aan moet houden. Of zoek een vriend waarmee je samen tegelijkertijd de uitdaging aangaat.”

Huid- en haarverzorging

Om mannen te helpen bij die uitdaging biedt The Alpha Men een breed assortiment aan baardverzorgingsproducten, van baardkammen, -borstels en -scharen tot -olie, -shampoo, -conditioner, -balsem en zelfs complete grooming kits. “Het meest ludieke wat we verkopen zijn kerstballen voor in de baard, maar dat is wel echt next level”, lacht Van Dijken. “Daarnaast bieden we in onze blog regelmatig tips voor het laten groeien, onderhouden en wassen van je baard. Maar ons assortiment is veel breder. Eigenlijk alles op het gebied van huid- en haarverzorging voor de man, inclusief scheermesjes”, knipoogt Van Dijken.

Foto: StockSnap/Pixabay