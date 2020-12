De eindronde POPgroningen Talent Award volg je hier!

Op 12 december zal er via een stream duidelijk worden wie de houder van de POPgroningen Talent Award 2020 zal zijn! Dit zal de tiende maar ook de laatste editie van de POPgroningen Talent Award worden. Er zal een nieuw traject voor in de plaats komen dat op het gebied van ondersteuning en talentontwikkeling beter aan zal sluiten op de huidige trends en ontwikkelingen in de muziekwereld en de wensen van Groninger acts.

Tijdens deze avond zullen de geselecteerde acts zich van hun beste kant laten zien waarna er feedbackgesprekken met scouts zijn. Zij beslissen, na alle acts gezien te hebben, wie zich de nieuwe houder van de POPgroningen Talent Award 2020 mag noemen.

Scouts Talent Award 2020

Pien Feith is boeker bij Friendly Fire, een boekingskantoor dat zowel internationale als Nederlands artiesten boekt. Pien richt zich op Nederlands talent en boekt artiesten als Jay-Way, Pip Blom, Nana Adjoa, Merol en Pitou.

Ronald Keizer is eigenaar van BLiP Agency en manager van internationaal operende acts als Altin Gün, Meetsysteem en Yīn Yīn.

Peter Weening is als programmeur van Vera bijna niet weg te denken uit het Groninger muzieklandschap. In zijn 40 jaar durende carriére heeft hij namen weten te strikken als Slayer, Nirvana, Pearl Jam en The White Stripes.

LINE UP

20.30 UUR – Breakpoint Nine

21.20 UUR – YLVALIE

22.10 UUR – Mind Fuji

23.00 UUR – Jonathan Rhodes

23.50 UUR – Cashmyra (POPgroningen Talent Award houder 2019)

00.30 UUR – de uitslag

De livestream zal op 12 december vanaf 20.30 uur te zien zijn op ons Twitch-kanaal. Volg POPgroningen op Twitch en krijg een melding wanneer we live gaan!

POPgroningen Talent Award: ontwikkeling van de acts en coaching staan centraal

Alhoewel er op het eind maar één act overblijft die nog extra wordt gecoacht, is er in elke stap van het traject aandacht voor talentontwikkeling en coaching. Voorafgaande aan de avonden in Simplon ontvingen de 40 deelnemende acts flitscolleges en coaching en speelden ze, verspreid over acht avonden, op verschillende plekken in de provincie. Scouts hebben de acts elke avond afzonderlijk voorzien van feedback en per avond één act geselecteerd die is doorgegaan naar Simplon.



De act die uiteindelijk in Vera wordt uitgeroepen als POPgroningen Talent Award houder speelt volgend jaar, onder voorbehoud van ontwikkelingen en maatregelen COVID-19, op de festivals Grunnsonic, Festival Hongerige Wolf en Aidition. Verder ontvangt de act een mogelijke deelname aan de Grote Prijs van Nederland en Hit The North, gratis repeteren bij VRIJDAG en deelname Skills & Knowledge sessies, consults met professionals uit het werkveld (o.a. consult Songwriting met Heta Salkolahti van Town of Saints en stage presence met Inge van Calkar), consult podiumtechniek Rentamp en Studiotijd bij Studio Boterdiep. Acts die de award eerder mee naar huis namen waren Boyz in the woods (2017), Cirrus Minor (2018) en Cashmyra (2019).

Foto: POPgroningen