De Grunneger 1000 van RTV Noord: Wat is jouw favoriete liedje?

GRONINGEN – Wat zijn de duizend beste liedjes volgens de luisteraars, kijkers en lezers van RTV Noord? Kom erachter tijdens de Grunneger 1000 en stem zelf op je favoriete lied!

Van 19 tot en met 26 november kun jij je favoriete nummers doorgeven tijdens de stemweek van de Grunneger 1000. De stemronde is vanmiddag officieel afgetrapt op Radio Noord. Voor de gelegenheid bracht Sinterklaas een bezoek aan de studio en stemde op het liedje Never gonna give you up van Rick Astley.

Grunneger 1000

In de Grunneger 1000 hoor je wat Grunnen mooi vindt. Er is plek voor alle muziekstijlen: van Rooie Rinus & Pé Daalemmer tot The Rolling Stones en van Jannes tot Simon & Garfunkel. Iedereen kan minimaal 5 en maximaal 25 nummers insturen inclusief een toelichting. De mooiste verhalen achter elke plaat komen terug in de uitzending.

Win 100 oliebollen!

Stuur jij je lijstje in? Dan maak je kans op honderd oliebollen. Leuk om uit te delen aan familie of vrienden, terwijl jullie samen naar de Grunneger 1000 luisteren. De Grunneger 1000 wordt gepresenteerd door Karel Oosterhuis, Eric Bats, Babette Alma en Edwin Pasveer (foto). Wie wordt dit jaar de nummer één? Dit was de top 10 van vorig jaar:

Top 10 van 2020

Ede Staal – Het het nog nooit zo donker west Wia Buze – De Roos Alex Vissering – De Groanrepubliek DeHeleboel – De Polder Ede Staal – As vaaier woorden Edwin Jongedijk – As ik de kaans zol kriegen Ede Staal – Het Hoogeland Jan Henk de Groot – Mamme van Michel Erwin de Vries – Maffiosa (Blief met dien poten van mien poedie) Ede Staal – Doar bluit mien eerappellaand

Uitzendingen Grunneger 1000

Zaterdag 25 december: 06.00-18.00 uur (Eerste Kerstdag)

Zondag 26 december: 06.00-18.00 uur (Tweede Kerstdag)

Maandag 27 december: 06.00-18.00 uur

Dinsdag 28 december: 06.00-18.00 uur

Woensdag 29 december: 06.00-18.00 uur

Donderdag 30 december: 06.00-18.00 uur

Vrijdag 31 december: 06.00-18.00 uur (Oudejaarsdag)

