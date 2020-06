De Hare Leerschool: talks, workshops en veel rugby

GRONINGEN – De daadkrachtige projecten van De Harde Leerschool in onder andere Rotterdam, Breda en Den Haag krijgen een Gronings vervolg.

Een nieuwe groep jeugdige deelnemers bereidt zich voor om de ultieme uitdaging aan te gaan. Voor sommigen betreft deze uitdaging het overwinnen van een verslaving, het afzweren van criminaliteit of het vinden van onderdak of werk, maar voor allen is het met name een uitdaging met zichzelf. Gedurende een periode van acht weken krijgen de kandidaten te maken met: inspirerende gastsprekers, uiteenlopende workshops en bovenal heel veel rugby. Na het traject wacht degenen die met succes de eindstreep hebben gehaald een welverdiend arbeidscontract bij één van de aangesloten werkgevers.

De Harde Leerschool

De Harde Leerschool is gericht op gemotiveerde jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Het doel is om deze kandidaten, met een afstand tot de arbeidsmarkt, middels een uitgebalanceerd programma een beter toekomstperspectief te bieden. De deelnemers worden getraind op het gebied van rugby, sollicitatievaardigheden en zelfredzaamheid om uiteindelijk door te stromen naar een vaste baan of opleiding.

De ervaren coaches en trainers van De Harde Leerschool zijn experts en ondersteunen de kandidaten gedurende de cursus. Er wordt intensief aandacht besteed aan: samenwerken, op tijd komen, verhogen van de individuele weerbaarheid en presentatietechnieken. Dit alles stelt de deelnemers uiteindelijk in staat om succesvol te kunnen solliciteren op een baan in de sector waar zij graag aan de slag willen.

Maatregelen omtrent het coronavirus

De opgelegde beperkingen vanwege het coronavirus hebben de organisatie genoodzaakt het standaardprogramma aan te passen. Het spelen van rugbywedstrijden is op dit moment onverantwoord en in plaats daarvan zullen er een andere uitdagende sportactiviteiten worden ingepast. Het alternatieve programma gaat uit van een daadkrachtig coronaprotocol dat voorafgaand aan het traject met de deelnemers zal worden besproken. De veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen gaat boven alles. Desalniettemin is De Harde Leerschool staf ervan overtuigd ook in deze ongewone tijd een succesvol project te kunnen realiseren.

Derde Groningse editie

Na eerdere edities in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018, gaat De Harde Leerschool op woensdag 1 juli voor de derde maal van start in Groningen. De gemeente Groningen, Elker en hoofdsponsor Aegon slaan de handen ineen om een gemotiveerde deelnemersgroep te loodsen naar een betere positie op de arbeidsmarkt.



Potentiele kandidaten kunnen zich aanmelden via ron@dehardeleerschool.nl voor de kennismakingsdagen op 24 en 25 juni. Zowel de kennismakingsdagen als het Groningse Harde Leerschool traject zullen plaatsvinden op het terrein van Rugby Club Groningen aan de Rijksstraatweg 16, te Haren.

Foto: De Harde Leerschool