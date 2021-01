De Hit the North selectie 2021 is bekend

ESNS maakt de selectie van talentontwikkelingstraject Hit the North 2021 bekend. De selectie bestaat dit jaar uit vier acts per provincie. Uit Groningen doen Jonathan Rhodes, Jadi D, CYNN en Them Dirty Dimes mee. De Drentse selectie bestaat uit christopher404, HiiGo, DANYTHA en T A M A R. En uit Friesland zijn Blondeau, Faske, Timo de Jong en Cloudsurfers geselecteerd. Zij zijn allen gekozen na een selectieprocedure uit vele aanmeldingen.

In totaal zijn er dit jaar drie extra acts geselecteerd ten opzichte van eerdere jaren. Door het aanhaken van Urban House Groningen als partner van het traject is er ruimte ontstaan voor meer acts. De acts beginnen tijdens ESNS aan hun talentontwikkelingstraject van een jaar.

De acts van de vorige editie van Hit the North 2020 sluiten op ESNS hun jaar af met een optreden op de digitale editie van het festival. De acts Cashmyra, Delore, Isa Zwart, Moonradio, Same Old, Seewolf, The Desmonds, The Resurrection en The Vices hebben het afgelopen jaar bootcamps, workshops en ondersteuning gekregen en presenteren zich ten slotte op ESNS.

Hit the North is het talentontwikkelingsprogramma van ESNS, Popfabryk, POPgroningen, Kunst & Cultuur Drenthe, Into The Great Wide Open en Urban House Groningen. De geselecteerde Hit the North acts zijn afkomstig uit de drie noordelijke provincies. De talenten worden tijdens het traject klaargestoomd door middel van verschillende bootcamps, workshops en coachingsessies. Hit the North wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en We The North.

De geselecteerde Groningse acts zullen dit jaar ook te zien zijn tijdens Grunnsonic van 13 – 15 januari.

Foto: POPgroningen