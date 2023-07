De invloed van online casino’s op de regio Groningen

PROVINCIE – De afgelopen jaren heeft de regio Groningen een opmerkelijke verschuiving ondervonden op het gebied van entertainment. Daar waar in het verleden veel mensen de moeite namen om hun vrije uurtjes te besteden in een fysiek casino heeft er de afgelopen jaren een verandering plaatsgevonden. Het digitale tijdperk heeft zijn intrede gedaan en dit heeft eraan bijgedragen dat de manier waarop we onze vrije uurtjes besteden flink veranderd is. Tegenwoordig nemen we namelijk niet meer de moeite om een fysiek casino te bezoeken maar gaan we voor de digitale variant ervan. Namelijk een online casino zonder Cruks. In dit artikel lees je meer over de wereld van online gokken en zie je we welke gevolgen dit heeft voor zowel de spelers als de inwoners van de regio Groningen.

Steeds meer online casino’s

De afgelopen jaren schieten online casino’s als paddenstoelen uit de grond in de regio Groningen. En dan bedoelen we niet alleen de reguliere casino’s ook zie je steeds vaker een no Cruks casino voorbijkomen. Dit groeiende aantal is te danken aan een aantal verschillende factoren. Ten eerste heeft de Nederlandse overheid in oktober 2021 besloten om een nieuwe wet aan te nemen die online gokken in Nederland toestaat. Na jarenlang veel onduidelijkheid met betrekking tot online gokken vond de overheid dat het genoeg was en tijd voor verandering.

Deze nieuwe wet maakte het mogelijk voor uitbaters van online kansspelen om op legale wijze een online casino te openen. De tweede reden waarom er steeds meer online casino’s zijn is omdat we de afgelopen jaren te maken hebben gehad met de gevolgen van het Coronavirus. Hierdoor zijn we steeds meer activiteiten online gaan doen en het bezoeken van een online casino is hier een goed voorbeeld van.

Spelers ervaren voordelen

Dat gokken zonder Cruks in een online casino zonder Cruks tegenwoordig zo populair is staan we niet van te kijken. Een online casino biedt namelijk een stuk meer voordelen richting de spelers dan een fysiek casino. Denk hierbij aan de grote toegankelijkheid die een online casino biedt. Daar waar je in het verleden de moeite moest nemen om de deur uit te gaan en een fysiek casino te bezoeken is dit tegenwoordig al mogelijk vanaf je luie stoel. Het enige wat je nodig hebt is een werkende internetverbinding en een mobiel apparaat.

Daar komt dan nog eens bij kijken dat online casino’s niet te maken hebben met sluit- en openingstijden. Als laatste heeft een fysiek casino een bepaald aantal vierkante meters beschikbaar waarop de verschillende spellen beschikbaar kunnen worden gesteld. Bij een betrouwbaar casino zonder Cruks is dit niet het geval en zijn mogelijkheden ongekend groot. Omdat deze casino’s online is het mogelijk om een veel uitgebreider aanbod aan spellen aan te bieden dan een fysiek casino.

Economische kansen

De opkomst van de vele online casino’s bieden tevens ook economische kansen voor de regio Groningen. Bij een casino zonder Cruks werken al snel tientallen tot soms wel honderden mensen. Denk hierbij aan beroepen als developers, ontwerpers maar ook klantenservice medewerkers. Dit betekent dat veel mensen uit de regio aan de slag kunnen gaan bij een van de vele online casino’s.

Regulering en controles

Om ervoor te zorgen dat gokken veilig blijft wordt een casino zonder Cruks regelmatig onderworpen aan strenge controles. Dit is belangrijk omdat het online mogelijk is dat er bijvoorbeeld wordt gesjoemeld met inkomsten of de desbetreffende casinospellen. Zo hoor je vaak dat een online casino een imitatie versie van een echt casino slot aanbiedt. Op deze manier kan er aan de spellen worden gesleuteld en is dit vrijwel altijd in het voordeel van het casino zelf. De Kansspelautoriteit is daarom in het leven geroepen om casino’s te controleren en zo spelers een meer veiligere omgeving te bieden.

Casino zonder Cruks komt steeds vaker voor

Sinds de Nederlandse overheid online gokken heeft gelegaliseerd is het bezoeken van een casino zonder Cruks steeds populairder geworden. De voornaamste reden hiervoor is dat mensen die een gokstop hebben voor een periode van minimaal zes maanden niet kunnen gokken. Volgens deze publicatie controleert een casino zonder Cruks mensen niet op een mogelijke inschrijving en daarom kunnen ze hier gewoon door blijven gokken. De komst van deze casino’s staat echter de kanalisatie naar de legale casino’s flink in de weg. De overheid had als doel met het legaliseren van online gokken om mensen op het legale aanbod te wijzen. In de realiteit blijkt nu dat steeds meer mensen bij een casino zonder Cruks iDeal terecht komen.

Impact op de gemeenschap

Nu zijn er natuurlijk talloze voordelen te noemen die de komst van de vele online casino’s op de gemeenschap hebben. Maar het is ook belangrijk om de negatieve kanten te belichten. Zo kan het bezoeken van een casino zonder Cruks grote financiële gevolgen hebben. Mensen die het gokken niet in de hand hebben vergokken vaak meer geld dan ze eigenlijk kwijt kunnen. Hier komen dan weer de verslavingsinstellingen om de hoek kijken. In de regio Groningen in VNN een betrouwbare partij die kan helpen op het moment dat er gesproken wordt over een gokverslaving.

Conclusie

Het bezoeken van een online casino is de afgelopen jaren steeds populairder geworden in de regio Groningen. Zoals eerder aangegeven zijn hier meerdere oorzaken voor te noemen zoals het versoepelen van de regels omtrent online gokken maar ook de verschillende lockdowns als gevolg van de pandemie. Maar daar blijft het niet bij want er is gebleken dat online casino’s vaak ook nog eens een uitgebreider aanbod aan spellen hebben en een stuk toegankelijker zijn dan een traditioneel fysiek casino.

Verder is gebleken dat de vele online casino’s een positieve uitkomst hebben op de economie van regio Groningen. Bij een online casino werken al snel tientallen tot wel honderden mensen wat ervoor zorgt dat er steeds meer werkgelegenheid in de regio is. Als laatste brengen de online casino’s niet alleen maar voordelen met zich mee. Er zit namelijk ook een negatieve kant aan online gokken en dat is de kans op een kansspelverslaving. Gelukkig zitten er in de regio Groningen verschillende partijen die hierbij kunnen helpen en een goed voorbeeld hiervan is VNN.

Foto: Skitterphoto/Pixabay