De Kracht van Kleuren bij de Magische Poort

GRONINGEN – Wil je mee op een reis waar kunst gemaakt mag worden op een andere manier dan zomaar met kwast en papier? Durf jij geblinddoekt te worden en een typetje te spelen?

Als dat zo is dan ben je uitgenodigd bij de Magische Poort d.d. zaterdag 28 november van 15:00 tot 19:00 uur. Inloop is vanaf 14:45 uur en het thema is “De Kracht Van Kleuren”. Deze activiteit is gratis voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar waarvan de ouders een minimum inkomen ontvangen. LET OP deze activiteit vindt plaats aan de Friesestraatweg 31.

Om 15.00 uur gaat Anu beginnen met klankschalen en een visualisatie, in de vorm van een verhaaltje. Hierbij zullen de kinderen geblinddoekt worden, spannend!

Daarna, blinddoek af, bij iedere yogamat ligt een tekenpapier met kleurpotloden, en het is de bedoeling dat de kinderen een tekening maken van wat ze gezien hebben tijdens het verhaaltje. Hierdoor wordt de visualisatie gestimuleerd. Wanneer iedereen klaar is met tekenen wordt de helft van de kinderen geblinddoekt. Vervolgens zullen de kinderen die niet geblinddoekt zijn, de geblinde kinderen voorzichtig van een kleurpunt naar een andere kleurpunt brengen Zo wordt één kind uitgenodigd het andere kind veilig en voorzichtig te leiden, en het andere kind wordt uitgenodigd om te vertrouwen.

Om 16:00 uur wordt theater en spel gegeven door Sally. De meeste kinderen houden van spelen en hebben een levendige fantasie. Kinderen houden van bewegen en verhalen schudden ze zo uit hun mouw. Andere kinderen kunnen wat verlegen zijn en houden zich liever op de achtergrond maar hebben wel een echte mening. In deze workshop gaan de kinderen aan de slag met de basis van improviseren op toneel. We gaan op ontdekkingstocht op verschillende locaties, waarbij verschillende typetjes worden gespeelt waar je leert de emoties die we van binnen voelen op het toneel te gebruiken. Je ontwikkeld je “skills” door even te doen alsof, vertrouwen op je eigen kunnen en je creativiteit en zelfvertrouwen te verhogen. Basis regel is: Niets moet en alles is een uitnodiging.

Om 17:00 uur neemt Shannen jullie mee op een reis waar kunst gemaakt mag worden op een andere manier dan zomaar met kwast en papier. Ons lijf is ons middel en ontdekken en plezier staat voorop. Het gaat deze dag over nog meer vertrouwen in jezelf krijgen en dit gaan we samen doen. We mogen krachten en angsten delen en naast het kletsen gaan we ook lekker kunst maken. We gaan leren dat we allemaal gelijk zijn, één zijn met elkaar. Ook als we samen delen en samen creëren wordt het leven een stuk leuker, mooier, gezelliger en ook vaak wat gemakkelijker.

Een levensgroot kunstwerk wordt gerealiseerd, met veel verf en zonder kwasten. Er gaat gewerkt worden met allerlei verschillende kleuren verf. Alle kleuren van de regenboog mogen worden gebruikt. Daarnaast wordt de focus ook gelegd op creëren zonder oordeel. Het hoeft niet netjes en niemand hoeft ”mooi” te kunnen schilderen of te kunnen tekenen. We gaan werken met voeten en handen en smeren mag juist! Je leert je aandacht en focus op je lijf te richten en daardoor ga je meer rust in je hoofd ervaren. Je mag genieten en je veilig voelen als we samen vooral heel veel plezier gaan beleven!”

17:45 uur zullen we eindigen met patat en snack!! En om 19:00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden. Wij hebben er zin in! jullie ook?

Maximaal 20 kinderen. Vol is vol. Aanmelden: stuur een mail naar: info@magischepoort.nl

Foto: De Magische Poort