De laatste geruchten en feiten over het nieuwe Holland Casino in Groningen

Afgelopen 27 augustus was het precies drie jaar geleden, dat er een grote brand uitbrak in het Holland Casino in Groningen. Van het pand was weinig meer te redden toen de brandweer arriveerde. Veel mensen denken er nog dagelijks aan terug! Het pand, gelegen in het centrum van de stad was geliefd bij haar bezoekers en medewerkers. Eind oktober 2017 startte men met de sloop van het oude pand. Nog steeds is niet volledig duidelijk waar de nieuwe vestiging van het Holland Casino geopend moet worden.

Kort na de brand in het centrum werd een pop-up casino geopend. Al bij de opening van de nieuwe vestiging aan het Sontplein in Groningen werd duidelijk gemaakt, dat dit een tijdelijke vestiging zou zijn. Later zou meer duidelijk worden over de definitieve nieuwe plek voor het casino.

In het centrum of aan de rand van de stad

Het feit dat er nog geen nieuwe locatie gevonden is voor de nieuwe vestiging van het Holland Casino, hangt samen met een discussie tussen het bedrijf en de gemeente blijkt uit diverse artikelen op Casino Scout . De gemeente wil dat het Holland Casino haar nieuwe vestiging in het centrum opent. Dit zou meer bezoekers naar Groningen trekken, die in het centrum blijven hangen voor een hapje en een drankje. De kans dat een bezoeker vanuit een vestiging aan de rand van de stad naar het centrum gaat, is logischerwijs veel kleiner.

Lagere kosten en verbeterde bereikbaarheid

Aan de andere kant zoekt het Holland Casino naar een plek die goed bereikbaar is en waar relatief goedkope grond gekocht of gehuurd kan worden. Dit resulteert in een situatie waarbij het Holland Casino zich op de rand van de stad vestigt en de gemeente nog altijd op het centrum.

Holland Casino heeft het zwaar in Nederland

Voor het Holland Casino zijn het momenteel zware tijden. Het bedrijf kampt met een toenemende concurrentie van online alternatieven. Deze online casino’s bieden hun bezoekers vaak een live casino aan. Dit betekent dat het voor gokkers mogelijk is om de croupier achter een blackjack- of roulettetafel te volgen via een webcamverbinding. Het maakt dat de beleving die een online casino biedt steeds meer overeenkomt met die van een fysiek casino. Iets wat ertoe leidt dat het aantal bezoekers bij de fysieke vestigingen van het Holland Casino afneemt.

Het wordt voor bezoekers ook steeds gemakkelijker gemaakt om het online casino te bezoeken. Je kunt in diverse iDeal casino’s bijvoorbeeld geld storten en laten uitbetalen met iDeal net zoals je dat in een webshop doet. Je kunt hier meer informatie vinden over iDeal casino’s en hoe dit precies werkt. Uiteraard blijft het belangrijk om op een verantwoorde wijze met kansspelen om te gaan.

Diverse opties mogelijk

De huidige vestiging van sportwinkel Daka Sport aan het Sontplein wordt door het Holland Casino als een zeer geschikte locatie gezien voor een blijvend, nieuw casino in de stad Groningen . Onduidelijk is of het casino zich hier ook daadwerkelijk zal gaan vestigen! Wel heeft men haar interesse in het pand al getoond, zo vertellen bronnen in diverse andere media.

Foto: JESHOOTS-com/Pixabay