De nieuwe Kattenbrug

De planning is dat vanaf december dit jaar de bussen in de binnenstad niet langer via de Grote Markt rijden, maar vanaf het Gedempte Zuiderdiep, via het Gedempte Kattendiep over de Kattenbrug, heen en terug langs de Diepenring. In de loop van dit jaar worden voor deze route ruime bushaltes aangelegd bij de Stadsschouwburg en het Provinciehuis.