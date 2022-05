De Pizzabakkers To Go opent aan Nieuweweg in Groningen

GRONINGEN – Aan de Nieuweweg in Groningen is De Pizzabakkers To Go geopend. De feestelijke opening van dit knusse pop-up-filiaal werd feestelijk gevierd op zaterdag 23 april.

Pop-up pizzabakkerij

De Pizzabakkers To Go opende op 23 april de deuren aan de Nieuweweg in Groningen. Bij deze nieuwe pop-up pizzabakkerij kun je terecht voor een pizza to go. Het filiaal zit in een hoekpandje precies aan de rand van het centrum. Vanaf de Poelebrug zie je het restaurant al liggen! Eigenaar Angelo (27) staat in de startblokken om in Groningen ‘de lekkerste pizza van Nederland’ te maken. Hij komt zelf uit Amsterdam en heeft Italiaanse roots. Waarom Groningen? “Toen De Pizzabakkers op mijn pad kwam, bleek Groningen de beste keuze. Ik kende de stad al, kom er graag en een restaurant van De Pizzabakkers ontbrak hier nog!”

Teamwork

Het is Angelo’s eerste avontuur als ondernemer. Hoe is hij in het horeca-vak beland? Angelo: “Mijn moeder zei: je bent altijd aan het koken, waarom ga je daar niets mee doen? Ik heb goed naar haar geluisterd, haha.” Hij deed een opleiding als kok en leerde op elk niveau acteren, óók op Michelinster-niveau. Hij werkte op heel veel plekken en beseft dat hij geen sterrenchef wil zijn. “Ik weet in welk sfeer ik het liefst werk. Gezelligheid en kwaliteit zonder strikte regels spreekt me het meest aan. Het samenwerken met een team vind ik heel leuk en ik houd wel van het strakke in de keuken, maar niet van te veel pretenties.”

Gouden tip…

Met een klein team toverde hij het knusse pand in Groningen om tot een plek voor een heerlijke pizza’s to go. Het is een match made in heaven tussen hem en De Pizzabakkers. Angelo: “Als halve Italiaan ben ik vaak in Italië te vinden en de smaken van De Pizzabakkers zijn voor mij een feest van herkenning.” Intussen blijft Angelo gewoon verder dromen. “We zijn nog op zoek naar een locatie voor een écht De Pizzabakkers-restaurant. Een huiselijke plek, waar je gezellig kunt eten met familie, vrienden of zakelijke contacten. Heb jij de gouden tip? Laat het ons weten en we zullen je rijkelijk belonen met pizza en prosecco!”

De Pizzabakkers

De Pizzabakkers staan bekend om hun pizza’s met dunne, krokante bodem volgens Romeins recept en belegd met verse Italiaanse ingrediënten. Het concept is Pizza & Prosecco: een glas bubbels bij de pizza, óók op een doordeweekse dag. De eerste vestiging opende in 2009 in Amsterdam. Al snel volgden nieuwe restaurants in het hele land. Daar komt de pop-up-vestiging In Groningen nu bij – voor afhalen en bezorgen. Angelo: “Kom gezellig langs voor een praatje. Ik sta in de keuken pizza’s te bakken en op vrijdag en zaterdag zijn we open voor lunch.”

Foto: De Pizzabakkers