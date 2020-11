De Rijdende Popschool in Ten Boer, Ten Post & Thesinge

GRONINGEN – Vijf weken repeteren met een band om vervolgens een aantal nummers live te kunnen spelen? Dat kan bij De Rijdende Popschool!

Doe gratis mee tijdens de kennismakingslessen in Ten Boer, Ten Post en in Thesinge. Je hoeft nog geen instrument te kunnen spelen om mee te mogen doen. Ook hoef je geen noten te kunnen lezen en geen eigen instrument mee te nemen. De popschool komt naar jou toe, met alles wat nodig is om samen muziek te maken.

Je kunt kiezen uit (bas)gitaar of piano spelen, drummen en zingen. De eerste kennismakingsles is gratis. Als je daarna je inschrijft betaal je €20,- voor vier lessen (100% corona-proof). Geïnteresseerden voor de flitscursus kunnen zich verder laten informeren door de organisatie door te mailen naar info@derijdendepopschool.nl.

Ten Boer

Maandag 23 november van 15:00u – 16:30u Bilster (Wigboldstraat 3, 9791CP Ten Boer)

Thesinge

Dinsdag 24 november van 15:00u – 16:30u Dorpshuis Trefpunt (Kerkstraat 5, 9797PD Thesinge)

Ten Post

Donderdag 26 november van 15:00u – 16:30u Dorpshuis (B. Kuiperweg 11, 9792PJ Ten Post)

Foto: De Rijdende Popschool