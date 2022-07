De strijd aan tegen papierverspilling in Groningen

GRONINGEN – Léon Polman is drie jaar geleden begonnen met zijn sociale onderneming Green Side: het maken van notitieboeken gemaakt van enkelzijdig geprint weggegooid papier. Ook in Groningen gaat hij nu de strijd aan tegen papierverspilling.

Met zijn bedrijf wil Polman papier verspilling tegen gaan en waardevol en plezierig werk bieden op de sociale werkplaats. Inmiddels is het bedrijf al werkzaam in vier steden: Utrecht, Groningen, Wageningen en Houten. Via het platform CrowdAboutNow starten zij een crowdfundcampagne om meer impact te maken. Ze hebben inmiddels al meer dan 120 ambassadeurs aan zich weten te binden.

Niet zomaar een notitieboek

Green Side is ontstaan in de periode dat Polman zijn scriptie schreef tijdens het afstuderen. Dit werd destijds enkelzijdig geprint en dat vond Polman zonde. “Om dit papier toch nog een tweede leven te geven besloot ik het in te binden als een notitieboek, zo kan ik de lege zijde toch nog een keer gebruiken.”

Dat idee heeft Léon omgezet tot een lopend bedrijf. De notitieboeken worden nu gemaakt van enkelzijdig geprint papier dat werd weggegooid bij basisscholen. Denk aan kleurplaten, rekensommen en taaloefeningen. Dit papier wordt vervolgens op de fiets naar de sociale werkplaats gebracht waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (of ‘papierhelden’ zoals ze bij Green Side zeggen) het papier handmatig inbinden tot een notitieboek.

Inmiddels gebeurt dit proces lokaal in Houten, Utrecht, Wageningen en Groningen. Op elk van die plekken wordt lokaal papier ingezameld, lokaal ingebonden en lokaal verkocht. De huidige campagne geeft Green Side de mogelijkheid in de huidige steden stabiel te groeien maar ook om nieuwe steden te ontdekken.

‘Wanneer mogen we weer boekjes maken?’

De afgelopen drie jaar heeft Green Side 100.000 vellen papier een tweede leven gegeven, 150.00 liter water en 25.000 kWh bespaart. Maar ook hebben ze ook al duizenden mensen kunnen inspireren met een duurzaam en sociaal product. Zij willen laten zien dat duurzaamheid leuk, simpel en sociaal kan zijn. In die tijd is er namelijk ook veel positieve impact gemaakt op de werkplaatsen waar de mensen genieten van het werk. Zo komt regelmatig de vraag van werkplaatsen voorbij: “Wanneer mogen we weer boekjes maken?”

Hier ligt de uitdaging: het bieden van rust, routine en regelmaat voor de mensen op de werkplaats. Orders komen vaak in pieken en dalen wat voor onrust zorgt op de sociale werkplekken.

De droom

Het unieke aan het concept is het hyper lokale karakter. Max Meijer (ondernemer Green Side Groningen) vertelt: “De droom is om uiteindelijk in elke stad in Nederland een lokaal ecosysteem op te zetten, neem Groningen als voorbeeld: Hoe gaaf is het als al het papier dat in Groningen wordt ingezameld, in Groningen wordt ingebonden en afgenomen in de omgeving van Groningen?”

Om een stap dichter bij deze droom te komen is Green Side een crowdfunding gestart! Je kan nu officieel ambassadeur worden van een lokale sociale werkplaats en daarmee zorg je ervoor dat de papierhelden fijn en stabiel werk hebben.

Foto: Johan Oudshoorn