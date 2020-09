De Verstilling in de Martinikerk in Groningen

Graag nodigen wij u uit voor een verbindende muzikale reis door klassieke mystieke muziek uit India en het Westen. Welkom bij De Verstilling. Op zondag 20 september treed de wij om 15:30 uur met De Verstilling op in Groningen met een mooi verstillend programma in de Martinikerk.

‘De Verstilling’ is een synergie van verstillende elementen uit de klassieke Indiase en Westerse muziek. Met dit unieke trio presenteren wij bijzondere muziek die bij onszelf het contact met de verstilling teweegbrengt. Denk hierbij aan de oude Sanskriet ‘Gayatri Mantra‘ met piano en tabla, Vivaldi’s ‘Eja Mater‘ begeleid door de Indiase viool en Hildegard von Bingen’s mystieke liederen met Rav Drum, en meer samensmeltingen van de Westerse en Indiase muziektradities.

Deze tijd heeft ons allen gedwongen de gewone alledaagse levenswijze niet voor vanzelfsprekend aan te nemen. Wij zoeken naar verstilling voor onszelf en het publiek. Dit is een kans om te groeien met elkaar. We brengen liederen van verstilling, verinnerlijking en contemplatie.

Judith van den Dool – mezzosopraan

Lenneke van Staalen – Indiase viool

Heiko Dijker – tabla, Rav drum

Benieuwd geworden? U kunt onze promovideo’s beluisteren in deze links:

Gayatri Mantra

Vivaldi Eja Mater

Hildegard von Bingen

Concerttour

In september, oktober en november geven wij in 10 prachtige locaties in Nederland, concerten. Dit alles met inachtneming van de 1,5 meter regel. Hieronder vind u onze speellijst.za 12 september, 16:00 uur, Soefitempel, Katwijk

zo 13 september, 15.30 uur, Bergkerk, Deventer

zo 20 september, 15:30 uur, Martinikerk, Groningen

za 26 september, 20:00 uur, Domkerk, Utrecht

za 10 oktober, 20:00 uur, Waalse Kerk, Breda

za 17 oktober, 20:00 uur, Dominicuskerk, Amsterdam

zo 18 oktober, 15.30 uur, Oostkerk, Middelburg

za 24 oktober, 20:00 uur, Broederkerk, Zeist

za 14 november, 20:00 uur, Doopsgezinde Vermaning, Zaandam

zo 17 januari, tijd n.t.b., Korzo, Den Haag

Voor meer informatie en om te reserveren kunt u terecht op www.soundsofstillness.com.

Foto: De Verstilling