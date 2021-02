De Vrijheidsliedjes: Een muzikaal verhaal als ode aan 75 jaar Vrijheid

GRONINGEN – Als onderdeel van het provinciaal programma 75 jaar Vrijheid presenteren zeven Groningse acts elk een nummer dat gebaseerd is op een verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Groningen.

Met de bevrijding sloten we in mei 1945 ook in Groningen een duistere periode in onze geschiedenis af en kregen we – ten koste van veel mensenlevens – onze vrijheid terug. Achter zo’n ingrijpende gebeurtenis gaan de nodige dramatische verhalen schuil. In Groningen zijn vijfenzeventig van deze iconische verhalen verzameld en online te lezen. Ruim twintig verhalen zijn vertaald naar een kunstwerk of worden verteld in een podcast.

Zeven Groningse acts hebben elk een verhaal gebruikt als inspiratiebron voor een nieuw te schrijven lied. De bands Wat Aans, VanDeStraat, Them Dirty Dimes, Swinder en solo-artiesten Léon Masembe, Bert Hadders en Inge van Calkar produceerden elk hun eigen, persoonlijke Vrijheidslied en videoclip. Deze zeven songs vormen een actuele en duurzame link met het verleden en zijn de uitkomst van een artistieke keuzevrijheid die voor vele anderen in de wereld niet zo vanzelfsprekend is.

De oorspronkelijke geplande presentaties in Groningen op 16 april 2020 en Delfzijl op 2 mei 2020 werden vanwege de corona-crisis afgelast. De liedjes worden nu in aanloop naar 5 mei stuk voor stuk gepresenteerd via de kanalen van POPgroningen. Houd onze kanalen dus in de gaten!

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Vfonds, Provincie Groningen, Stichting Pandeon en POPgroningen.

