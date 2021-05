De Wijk De Wereld in Foxhol

De Wijk De Wereld

De Wijk De Wereld duikt ieder jaar samen met een club van professionele theatermakers een wijk in van Groningen. Ze staan stil bij wat en wie er leeft in de wijk, brengen de buurt bij elkaar en laten vervolgens samen met de wijk van zicht horen in een theater. Alle ervaringen en persoonlijke verhalen worden gedeeld in een voorstelling bomvol theater, muziek, dans en alles daar tussen in. In september is Kielzog een week lang het buurthuis van de wijk!

De Wijk De Wereld is een samenwerkingsproject van Stichting De Wijk De Wereld en Kielzog. Eerder voerde de Wijk de Wereld, onder leiding van Karin Noeken, dit project succesvol uit in samenwerking met SPOT.

Meer info: https://www.dewijkdewereld.nl

Kees Jan en Léonie zoeken verhalen uit Foxhol

Elke vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur zitten onze cultuurcoaches Kees Jan en Léonie voor De Klabbe in Foxhol om verhalen te verzamelen uit de wijk. Heb jij een grappig, gek of alledaags verhaal? Kom gezellig langs! Kun je niet maar heb je wel iets met ons te delen? Mail kj.luursema@kielzog.nl

Voorstelling in september

De hele zomer werken buurtbewoners en theatermakers samen aan de theaterbeleving in Kielzog. Van 20 tot en met 27 september staat Kielzog in het teken van De Wijk De Wereld Foxhol.

Foto: Kielzog