Expositie Dearest Groningen zet mensen van de stad centraal

GRONINGEN – Op 19 maart vind de opening van de expositie Dearest Groningen plaats in Buurtcentrum Oranjewijk. De expositie gefocust is op de mensen van de stad Groningen.

Dearest Groningen is een fotografie project waarbij Iris Bosma zeven personen van verschillende culturen op hun favoriete plekken in de stad heeft gefotografeerd. Deze mensen wonen al een langere tijd in Groningen. Tijdens het project zijn er vier foto’s gemaakt van elk persoon. Deze zijn samengevoegd in een collage.

‘Een stad voor iedereen!’

“Door deze mensen en hun favoriete plekken te laten zien aan zoveel mogelijk Groningers is mijn overtuiging dat we zowel de stad als de mensen nog meer leren waarderen”, aldus Bosma. “Het laat zien dat Groningen een stad is voor iedereen!” De foto’s zijn vanaf 19 maart om 13.00 tot 16.00 uur te zien in Buurtcentrum Oranjewijk aan de Prinsesseweg 441 en is elk weekend te bezoeken tot en met 3 april.

Foto: Iris Bosma