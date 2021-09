debesteleasedeal.nl wil de Booking.com worden voor de zakelijke leasemarkt

EELDE – De onafhankelijke leasevergelijker van Nederland, debesteleasedeal.nl uit Eelde, bestaat binnenkort 2 jaar. De Groningse start-up groeit en heeft als ambitie om de Booking.com van de zakelijke leasemarkt te worden. Een grote ambitie, maar na een uitdagende coronaperiode is de vraag nog naar onafhankelijk vergelijk alleen maar toegenomen, waardoor dit bedrijf een mooie toekomst tegemoet lijkt te gaan.

Het vergelijkingsplatform debesteleasedeal.nl wist uit eigen ervaringen dat er een grote behoefte in de zakelijke leasemarkt was om op een onafhankelijke wijze de beste leasemaatschappijen van Nederland te vergelijken op prijs én voorwaarden. Zo blijkt ook wel, want bedrijven weten inmiddels de weg naar de onafhankelijke leasevergelijker te vinden.

Tijdbesparing voor ondernemers

Ondanks, of juist dankzij, de Corona periode, wat uiteraard gezorgd heeft voor de nodige uitdagingen, heeft debesteleasedeal.nl een sterke groei doorgemaakt in twee jaar tijd. René Meijer, mede-eigenaar, zegt: “Door corona zijn bedrijven kritischer gaan kijken naar hun wagenpark. Maar ondernemers hebben het druk en geen zin of tijd om offertes te controleren, te vergelijken en daarnaast ook nog eens met meerdere accountmanagers van diverse leasemaatschappijen te onderhandelen, bellen en offertes heen en weer te mailen. Wij nemen dit gehele offertetraject uit handen en de ondernemer heeft één vaste lease adviseur als aanspreekpunt. Binnen 48 uur staat onze leasevergelijker in de mailbox van de ondernemer en bespreken we deze samen door. Zo valt de keuze altijd op de leasemaatschappij met de beste prijs én de beste voorwaarden.”

Gemak van online mét persoonlijk advies

Het vergelijkingsplatform is online makkelijk en snel te gebruiken voor ondernemers die een onafhankelijk marktvergelijk willen. Het bedrijf kiest er ook voor om de focus op online te houden, maar met de combinatie van persoonlijk leaseadvies. Floris Mulder, mede-eigenaar van debesteleasedeal.nl, legt uit: “We zijn uniek in onze dienstverlening. Wij vergelijken namelijk niet alleen op de prijs, maar juist ook op de voorwaarden. Hierin staan immers de afspraken in beschreven. We laten de klant alle ontvangen leaseoffertes en daarbij behorende voorwaarden zien in één overzichtelijke leasevergelijker, zodat de klant een weloverwogen keuze kan maken. De klantervaringen zeggen alles over onze dienstverlening. Het gemak van online mét het persoonlijke advies van een van onze lease adviseurs wordt als zeer prettig ervaren.”

Groei tot landelijke speler op de markt

De groei in twee jaar tijd is indrukwekkend te noemen en debesteleasedeal.nl heeft leasemaatschappijen aan zich weten te binden en vele bedrijven inmiddels geholpen naar de beste deal. Daarnaast zijn ze actief op zoek naar lease adviseurs in heel Nederland. Het doel is dat het bedrijf eind volgend jaar een landelijke dekking heeft van ervaren en erkende lease adviseurs om zo bedrijven in heel Nederland lokaal te voorzien van de beste deal.

Meer weten? Neem dan eens een kijkje op www.debesteleasedeal.nl.

Foto: debesteleasedeal.nl