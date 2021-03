Deel jouw wandelfoto en win

Wandel jij ook vóór, tijdens of na je werkdag? Groningen Bereikbaar daagt jou de hele maand maart uit om je mooiste wandelfoto's te delen via de hashtag #werkdagwandel. Onder alle inzenders worden prijzen verloot. Doel van de actie is om werknemers te stimuleren tijdens een (thuis)werkdag in beweging te blijven.