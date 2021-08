Deel oostzijde Schuitendiep afgesloten

Sinds maandag 23 augustus tot en met vrijdag 12 november is het Schuitendiep in Groningen afgesloten van de Steentilbrug tot de Poelebrug. Voetgangers en fietsers als ze afstappen, kunnen er tot 1 oktober nog wel langs. Daarna is dit gedeelte van het Schuitendiep ook voor hen dicht tot 12 november. De afsluiting van de oostzijde van het Schuitendiep is vanwege de bouw van de nieuwe Kattenbrug.