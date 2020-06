Vanaf vanavond (vrijdag 12 juni) 19.00 uur tot maandag 15 juni 06.00 uur is de Zonnelaan in Groningen tussen de Pleiadenlaan en Ring Noord in beide richtingen gestremd voor autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Pleiadenlaan, westelijke ringweg en noordelijke ringweg. Fietsers en voetgangers kunnen langs de stremming.